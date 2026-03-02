TPHCM đôn đốc tiến độ loạt dự án PPP trọng điểm, không để chậm trễ

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh tinh thần “không để chậm trễ”, yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp, xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ các dự án PPP trọng điểm, góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong giai đoạn tới.

Chiều 2-3, Văn phòng UBND TPHCM ra thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh về tiến độ triển khai một số dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) trọng điểm trên địa bàn thành phố.

TPHCM không để các dự án PPP trọng điểm chậm trễ. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Về nhiệm vụ chung, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương xử lý dứt điểm các vướng mắc thủ tục, pháp lý; đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đúng quy định. Sở Tài chính được giao khẩn trương tham mưu ban hành quyết định thay thế Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND về quản lý dự án PPP sau sáp nhập, trình trước ngày 10-3-2026, không tiếp tục chậm trễ.

Đối với các dự án trọng điểm gồm cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, Sở Tài chính chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai từng bước, bảo đảm tiến độ đã được HĐND TPHCM thông qua, báo cáo trước ngày 5-3-2026. Sở Xây dựng được giao rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện 4 dự án hợp đồng BT tại các cửa ngõ thành phố, đánh giá nguyên nhân chậm tiến độ và đề xuất giải pháp cụ thể.

Đáng chú ý, UBND TPHCM yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát quỹ đất thanh toán cho các dự án BT; tổng hợp quỹ tái định cư trên địa bàn; tham mưu cơ chế thực hiện theo Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội, hoàn thành trong tháng 3-2026. Đồng thời, chủ động xử lý dứt điểm các tồn đọng liên quan đất đối ứng, không để ảnh hưởng tiến độ chung.

Đối với nhóm dự án khởi công ngày 15-1-2026, lãnh đạo thành phố yêu cầu sớm thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và Khu Liên hợp thể thao Rạch Chiếc, hoàn thành trước ngày 3-3-2026. Các thủ tục lựa chọn tư vấn thẩm tra, thi tuyển kiến trúc, thẩm định hồ sơ phải được triển khai khẩn trương, bảo đảm đúng quy định.

Riêng dự án cầu Phú Mỹ 2, UBND TPHCM yêu cầu làm rõ phương án xử lý phần đất quốc phòng bị ảnh hưởng; bảo đảm bố trí khu đất phù hợp xây dựng Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ, không ảnh hưởng nhiệm vụ quốc phòng và tiến độ dự án.

Đối với Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, Sở Văn hóa và Thể thao được giao rà soát tiêu chuẩn, quy chuẩn công trình theo chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu đăng cai các giải đấu châu Á, Olympic; đồng thời nghiên cứu phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm hiệu quả. Thành phố cũng xem xét đề xuất xây dựng nhà ở xã hội phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Với nhóm dự án BOT cửa ngõ theo Nghị quyết 98/2023/QH15 như quốc lộ 1, quốc lộ 22, quốc lộ 13 và trục Bắc - Nam, lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu hoàn tất thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 3-2026; trường hợp chậm phải nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm.

Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư như cao tốc Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Trung tâm hành chính mới và công viên cảnh quan trung tâm Thủ Thiêm, đường ven biển, Sở Tài chính được giao xây dựng kế hoạch chi tiết, bám sát các mốc tiến độ đã được thông qua.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh tinh thần “không để chậm trễ”, yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp, xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ các dự án PPP trọng điểm, góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong giai đoạn tới.

QUỐC HÙNG