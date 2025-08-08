Khám phá ẩm thực, tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày tại TPHCM

Ngày 8-8, Sở Du lịch TPHCM thông tin, đang đẩy mạnh sản phẩm du lịch ngắn ngày, giới thiệu ẩm thực đặc sắc trên địa bàn.

Theo đó, chuỗi bảo tàng, nhà hát, không gian nghệ thuật, khu mua sắm nội đô cũng như tuyến phố đi bộ, giúp người dân có thể tận hưởng kỳ nghỉ mà không cần rời khỏi Thành phố.

Mới đây, chương trình nghệ thuật Chào Show ra mắt tại sân khấu cùng tên (số 6 Nguyễn Siêu, phường Sài Gòn) mang đến một sản phẩm văn hóa kết hợp âm nhạc dân tộc đặc sắc, ẩm thực truyền thống hấp dẫn, cùng công nghệ trình diễn hiện đại.

Chào Show khắc họa đậm nét bản sắc Việt qua tổ khúc Giang sơn cẩm tú gồm 12 chương do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác riêng cho chương trình. Tác phẩm được biểu diễn bởi dàn nhạc sử dụng 30 nhạc cụ dân tộc độc đáo, được sưu tầm từ ba miền đất nước. Khán giả được dẫn dắt vào hành trình khám phá vẻ đẹp âm nhạc dân gian và cảnh sắc quê hương.

Điểm nhấn công nghệ tại Chào Show là hệ thống âm thanh Immersive Audio lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, giúp tạo hiệu ứng âm thanh 3D sống động, mang lại trải nghiệm đồng đều dù ngồi ở bất kỳ vị trí nào trong khán phòng.

Chương trình kết hợp phục vụ 9 món ăn đại diện ba miền Bắc – Trung – Nam, được trình bày trên bộ ly, chén, đĩa dân tộc thiết kế riêng, tạo nên trải nghiệm đa giác quan: nghe – nhìn – nếm – cảm. Dịp lễ 2-9 này, khách sẽ được ưu đãi mua 3 vé tặng 1 vé (áp dụng trong tháng 9).

Bên cạnh đó, hệ thống các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TPHCM cũng đẩy mạnh ưu đãi, giới thiệu các món ngon đặc trưng đến du khách.

Tại Grand Hotel Saigon, các món ăn truyền thống như: bún cá Châu Đốc, bún nước lèo Sóc Trăng, mì Quảng, cơm tấm Sài Gòn, miến lươn Nghệ An hay phở bò được phục dựng nguyên bản hương vị, đồng thời trình bày tinh tế, phù hợp tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao.

“Mỗi món ăn được nâng tầm bằng cách giữ đúng hương vị, trình bày đẹp mắt trên đĩa men gốm, thố đá giữ nhiệt, kết hợp ánh sáng, âm thanh, không gian để đánh thức cả vị giác và ký ức. Một lát bánh tét ăn kèm muối mè, một thìa gỏi cuốn đựng trong ly shot, hay một miếng bánh bột lọc nhỏ xíu... đều mang lại những trải nghiệm vị giác sâu sắc trong lòng thực khách”, chị Hà Trịnh, du khách Việt kiều Úc cho biết.

Sở Du lịch nhìn nhận, với hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng kết nối hoàn chỉnh, cùng mạng lưới điểm đến đa dạng trải khắp từ trung tâm ra ven biển, chỉ trong 1-2 ngày, người dân và du khách đã có thể vui chơi khắp nơi, từ nội đô đến ven đô, tìm về thiên nhiên với đủ rừng, biển. Từ khu vực trung tâm, du khách có thể đến rừng ngập mặn Cần Giờ để khám phá khu du lịch sinh thái, tham gia tour chèo thuyền, xem chim hoang dã, tìm hiểu hệ sinh thái ven biển.

Nếu muốn nghỉ dưỡng ven biển, các cụm điểm như Long Hải, Hồ Tràm hay Bình Châu là một trong những lựa chọn tốt với hệ thống resort, spa, sân golf và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

7 tháng đầu năm 2025, TPHCM đón gần 22 triệu lượt khách, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách nội địa đạt 17,5 triệu lượt; khách quốc tế vượt mốc 4,5 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 140.305 tỷ đồng (tương đương 5,4 tỷ USD), tăng gần 30% và đạt khoảng 54% kế hoạch cả năm.

