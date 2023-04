TPHCM: Số ca nhập viện do Covid-19 tăng

Ngày 19-4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, số ca nhập viện do mắc Covid-19 tại TPHCM đang có chiều hướng tăng nhẹ (tăng hơn 6 lần so với trung bình 4 tuần trước đó).

Cụ thể, trong tháng 3-2023, mỗi ngày Thành phố ghi nhận từ 1-3 ca bệnh.

Từ ngày 3 đến 11-4, Thành phố có trung bình 1-2 trường hợp Covid-19 cần nhập viện điều trị. Từ ngày 12 đến 16-4, số ca nhập viện điều trị mỗi ngày là từ 8-12 ca. Riêng ngày 15-4, hệ thống ghi nhận 12 ca. Tổng số ca xác định mắc Covid ghi nhận từ đầu năm 2023 đến nay (1-1 đến 16-4) tại TPHCM là 181 ca.

Về độ nặng của bệnh, nếu như ngày 7-4, toàn thành phố chỉ ghi nhận 2 trường hợp nhiễm cần hỗ trợ oxy thì đến ngày 16-4 đã ghi nhận 13 trường hợp nhập viện cần hỗ trợ oxy. Mặc dù số ca mắc Covid-19 nhập viện tại TPHCM bắt đầu có dấu hiệu tăng nhẹ nhưng hầu hết tập trung ở người cao tuổi.

Bên cạnh đó, từ tháng 3-2023, qua hệ thống giám sát biến thể SARS-CoV-2, Thành phố đã phát hiện biến thể XBB.1.5 cùng các biến thể khác của Omicron như XBB.1, BA.5, BA.2.75. Biến thể XBB.1.5 hiện đang là biến thể chiếm ưu thế trên phạm vi toàn cầu.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các biến thể dòng XBB đang lưu hành hiện nay không có ghi nhận về việc làm gia tăng số ca nhập viện hoặc tử vong. Tuy nhiên, với sự xâm nhập và lưu hành của những biến thể mới có thể khiến số ca nhiễm gia tăng đặc biệt tại những khu vực, trong những quần thể có tình trạng miễn dịch cộng đồng sụt giảm.

WHO cũng khẳng định những người đã tiêm vaccine Covid-19 hoặc đã từng nhiễm bệnh, hầu hết đều có miễn dịch – do vaccine hoặc do mắc phải. Chính yếu tố này đã bảo vệ làm cho các trường hợp khi mắc bệnh có biểu hiện nhẹ hơn, ít hoặc không có triệu chứng.

Riêng nhóm người có nguy cơ cao (người cao tuổi, người mắc bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai) cần được tiêm đủ 4 mũi bởi nếu miễn dịch của các đối tượng trên giảm dễ dẫn đến tình trạng tăng nặng, nhập viện, tử vong khi nhiễm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Trước tình hình số ca mắc mới, ca nhập viện do Covid-19 tăng nhẹ trở lại, người dân cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông điệp 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + Vaccine.

Cùng với sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.5 và thực trạng miễn dịch cộng đồng đối với Covid-19 đang bắt đầu có xu hướng giảm (từ 98,7% người dân Thành phố có miễn dịch với SARS-CoV-2 vào tháng 9-2022 nay giảm xuống còn 94,2%), việc tăng cường vận động người dân đi tiêm vaccine các liều bổ sung để duy trì miễn dịch cộng đồng ở mức cao, trong đó đặc biệt tập trung cho nhóm người có nguy cơ cần được triển khai. Sở Y tế đang tham mưu UBND TPHCM kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”.