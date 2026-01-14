TPHCM tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy dịp tết và mùa lễ hội 2026

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2026, chiều 14-1, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Mai Trung Hưng cho biết, đã đề nghị các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm.

Kiểm tra an toàn tại các bến khách ngang sông, phương tiện thủy nội địa và hệ thống kết cấu hạ tầng đường thủy. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu Trung tâm Quản lý đường thủy tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy cho người dân; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra điều kiện an toàn tại các bến khách ngang sông, phương tiện thủy nội địa và hệ thống kết cấu hạ tầng đường thủy do đơn vị quản lý. Việc kiểm tra tập trung vào niên hạn sử dụng, đăng ký – đăng kiểm phương tiện, thiết bị an toàn, phòng cháy chữa cháy và chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện. Các trạm quản lý đường thủy được bố trí lực lượng trực thường xuyên để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Đối với Cảng vụ Đường thủy nội địa TPHCM và các cảng vụ liên quan khu vực Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Xây dựng đề nghị tăng cường kiểm tra an toàn tại cầu tàu, bến, luồng tuyến, báo hiệu đường thủy, đặc biệt tại các bến đưa rước hành khách và tuyến buýt thủy số 1. Các hành vi vi phạm trong vận tải hành khách như tăng giá vé trái quy định, hủy chuyến không thông báo, vi phạm điều kiện an toàn sẽ bị xử lý nghiêm. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực cảng Trường Thọ trong bối cảnh lượng container và phương tiện dự kiến gia tăng trong dịp lễ, tết.

Kiểm tra an toàn tại cầu tàu, bến, luồng tuyến, báo hiệu đường thủy. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sở Xây dựng cũng đề nghị Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong tăng cường kiểm tra kỹ thuật phương tiện phà, bến nổi, trang thiết bị cứu sinh, cứu đắm, bảo đảm phương tiện hoạt động an toàn, thông suốt khi lưu lượng hành khách tăng cao. Phòng Kiểm tra chuyên ngành và Phòng Quản lý đường thủy được giao phối hợp kiểm tra, tổng hợp tình hình, kịp thời tham mưu, báo cáo lãnh đạo Sở.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, góp phần phục vụ người dân đón tết và tham gia các hoạt động lễ hội an toàn, thuận tiện.

QUỐC HÙNG