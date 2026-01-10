Sớm đưa các dự án đã thông xe kỹ thuật vào khai thác

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, sớm đưa vào khai thác các dự án đã thông xe kỹ thuật.

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang được thông xe kỹ thuật ngày 19-12-2025

Theo đó, đối với các công trình, dự án đã thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12-2025, các nhà thầu cần huy động tối đa nguồn lực, phấn đấu hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng trước ngày 19-1-2026.

Đối với các dự án khởi công ngày 19-12-2025, cần sớm hoàn thiện các thủ tục về đầu tư theo quy định của pháp luật để triển khai thi công đồng loạt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khởi công xong chậm triển khai thực hiện; kiên quyết chống bệnh hình thức, quan liêu, không hiệu quả.

Đối với các dự án đang triển khai thực hiện, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thi công hợp lý, khoa học; tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị... đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu rút ngắn tiến độ 3 - 6 tháng.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần rà soát kỹ, bảo đảm việc quản lý chặt vấn đề chi phí; công tác lựa chọn nhà thầu, nhất là các trường hợp chỉ định hoặc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương rà soát, thực hiện thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng.

MINH ANH