TPHCM: "Thúc" tiến độ loạt dự án giao thông trọng điểm

Chiều 14-1, Văn phòng UBND TPHCM ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường về tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai 4 dự án BOT cửa ngõ thành phố. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tập trung cao độ, phối hợp quyết liệt, bảo đảm đủ điều kiện trình HĐND TPHCM theo đúng kế hoạch.

Đối với dự án Xây dựng cầu đường Bình Tiên, UBND TPHCM giao UBND xã Bình Hưng khẩn trương phê duyệt điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết 1/5.000 Khu đô thị mới Nam thành phố và 1/2.000 Khu 11A – Khu chức năng số 11, hoàn thành trước ngày 30-1-2026.

Sở NN-MT được giao tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1, trình UBND TPHCM phê duyệt trước ngày 31-1-2026. Sở Xây dựng khẩn trương thẩm định và tham mưu phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2, bảo đảm đúng pháp lý, kỹ thuật và tiến độ.

Đối với nhóm dự án trình HĐND TPHCM, các sở ngành tập trung hoàn thiện hồ sơ các dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc; xây dựng cầu Thủ Thiêm 4; tuyến đường liên cảng Cát Lái – Phú Hữu kết nối cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây và đường Vành đai 3.

Các nội dung góp ý của Hội đồng thẩm định thành phố và Ban Kinh tế – Ngân sách, HĐND TPHCM phải được rà soát, tiếp thu, làm rõ đầy đủ, hoàn thành trong tháng 1-2026 để kịp trình kỳ họp gần nhất.

Đối với dự án xây dựng đường trục Đông – Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Long An trước đây, Sở Quy hoạch – Kiến trúc được giao rà soát, cập nhật hướng tuyến trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố. Sở Xây dựng hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình UBND TPHCM trước ngày 25-2-2026.

Ngoài ra, UBND TPHCM giao Sở Tài chính rà soát danh mục các dự án trong Chương trình hành động của Thành ủy để chủ động kế hoạch đầu tư; Ban Giao thông hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, đề xuất chủ trương đầu tư một số tuyến đường trọng điểm, bảo đảm phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông thành phố trong giai đoạn tới.

QUỐC HÙNG