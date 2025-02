TPHCM: Tăng cường hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị định 168

UBND TPHCM đã có văn bản gửi Công an TPHCM, Sở TT-TT TPHCM về tăng cường hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị định 168 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn TPHCM.

CSGT TP Thủ Đức (TPHCM) cho người vi phạm xem hình ảnh, clip vượt đèn đỏ

Sau hơn 1 tháng thực hiện Nghị định 168, tình hình TTATGT trên địa bàn TPHCM có nhiều chuyển biến rõ rệt. Tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí. Người dân đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm pháp luật giao thông.

Tuy nhiên, việc tăng cao mức phạt và sự chưa kịp thời, đồng bộ trong nâng cấp hạ tầng kỹ thuật giao thông tại thời điểm đầu áp dụng Nghị định 168 cũng tạo ra các ý kiến trái chiều. Tình trạng không chấp hành hiệu lệnh, chống người thi hành công vụ còn xảy ra.

Cá biệt có trường hợp Cảnh sát giao thông (CSGT) có hành vi thiếu chuẩn mực, vi phạm quy định về tư thế, tác phong, văn hóa giao tiếp, ứng xử trong quá trình làm nhiệm vụ.

Lợi dụng tình hình trên, các tổ chức phản động nước ngoài, trang cá nhân của số chống đối chính trị đã xuyên tạc, bóp méo sự thật, lan truyền thông tin sai lệch, tạo ra những thông tin, dư luận xấu, ảnh hưởng đến việc thực thi Nghị định 168.

CSGT TPHCM xử phạt 1 trường hợp

Để tiếp tục triển khai và tăng cường hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị định 168 nói riêng, Luật đường bộ, Luật TTATGT đường bộ nói chung trên địa bàn Thành phố, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo Sở TT-TT chủ trì, chỉ đạo cơ quan báo, đài ở thành phố đăng tải thông tin chính xác, tích cực về tình hình TTATGT.

Đồng thời, hướng dẫn người dân phản ánh các vấn đề liên quan trên các ứng dụng hoặc các trang Fanpage do Công an TPHCM quản lý; tránh đăng tải thông tin, hình ảnh chưa rõ nguyên nhân, nội dung vụ việc trên các trang mạng xã hội để đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc gây mất an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng giao Công an TPHCM chỉ đạo các đơn vị CSGT chấn chỉnh tư thế, tác phong, văn hóa giao tiếp, ứng xử khi thi hành công vụ, chấp hành nghiêm các quy định, quy trình công tác và điều lệnh CAND trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc lợi dụng nhiệm vụ được giao để trục lợi, nhũng nhiễu, bỏ qua lỗi vi phạm. Việc phát hiện, xử lý các vi phạm phải khách quan, công tâm, đúng vụ việc, đúng hành vi vi phạm và tăng cường xử lý đối với các hành vi là nguyên nhân dẫn đến TNGT.

Đồng thời, Công an TPHCM phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ các nội dung, trang web, đường dẫn, hội, nhóm, tài khoản cá nhân trên không gian mạng xuyên tạc, bóp méo sự thật, lan truyền thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến việc thực thi Nghị định 168; kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để răn đe chung.

Tiếp tục phân công cán bộ tiếp nhận phản ánh của người dân (trên ứng dụng CSGT, VNeID, VNeTraffic, 1022, Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh, TTGT, Help 114...) để kịp thời giải quyết theo đúng quy định và thẩm quyền.

CHÍ THẠCH