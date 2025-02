Sau 1 tháng Nghị định 168 có hiệu lực, TPHCM xử phạt 2.490 trường hợp vi phạm giao thông

Chiều 6-2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở TT-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội.

Chủ trì họp báo có các đồng chí: Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng UBND TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM.

Các đồng chí chủ trì họp báo

Doanh thu du lịch dịp tết đạt khoảng 7.690 tỷ đồng

Sở Du lịch TPHCM cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2025, khách quốc tế đến TPHCM ước đạt gần 88.000 lượt (tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2024). Khách tại các khu, điểm du lịch, các tụ điểm vui chơi giải trí và dịch vụ… ước đạt khoảng 2,1 triệu lượt (tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2024). Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước đạt khoảng 150.000 lượt. Doanh thu ước đạt khoảng 7.690 tỷ đồng (tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2024).

Công tác chuẩn bị phục vụ khách du lịch đã được triển khai rất sớm, ngay từ những tháng cuối năm 2024; ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới, đa dạng, hấp dẫn tại TPHCM như Du xuân Thủ Đức; Xuân về trên bến Bình Đông; Ăn Tết cùng người nổi tiếng…

Người dân ngày càng chấp hành nghiêm túc quy định về giao thông

Thượng tá Lê Văn Hải, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM cho biết, sau 1 tháng Nghị định 168 có hiệu lực, Công an TPHCM nhận thấy tình hình giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân nâng cao nhận thức chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Khung giờ cao điểm tại các tuyến đường trọng điểm, các phương tiện nghiêm túc dừng, chờ theo đèn tín hiệu giao thông.

Ghi nhận 1 tháng qua, lực lượng CSGT TPHCM đã xử phạt 2.490 trường hợp (560 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, 529 trường hợp đi ngược chiều, 1.401 trường hợp đi không đúng làn đường).

Thượng tá Lê Văn Hải, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM

Cũng theo Thượng tá Lê Văn Hải, từ 1-1-2025 đến 31-1-2025, trên địa bàn TPHCM xảy ra 71 vụ giao thông, giảm cả 3 tiêu chí, thể hiện hiệu quả của Nghị định 168.

2.373 trường hợp vi phạm nồng độ cồn dịp tết

Về tình hình an ninh trật tự trước, trong, sau tết, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, các loại tội phạm giảm sâu, (giảm gần 31% so với liền kề, giảm gần 15% so với cùng kỳ); đã khám phá 89 vụ, bắt 201 đối tượng.

Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ và môi trường đã phát hiện, xử lý 35 vụ vi phạm về kinh tế; xử phạt vi phạm hành chính 17 vụ với tổng số tiền phạt hơn 503 triệu đồng. Phát hiện, kiểm tra 29 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực môi trường; xử phạt vi phạm hành chính 22 vụ với tổng số tiền hơn 401 triệu đồng.

Trong 9 ngày nghỉ tết, trên địa bàn TPHCM xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông đường bộ (giảm 35% so cùng kỳ). Lực lượng chức năng thành phố đã xử lý 4.804 trường hợp vi phạm các quy định về giao thông. Trong đó có 2.373 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 19 trường hợp vi phạm liên quan ma túy, 3 trường hợp vi phạm liên quan quá tải.

Lực lượng công an đã tạm giữ 5 xe ô tô, 2.383 xe mô tô, tước giấy phép lái xe 673 trường hợp, 385 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe; nộp ngân sách nhà nước ước tính khoảng 22 tỷ đồng.

Cũng trong dịp tết, trên địa bàn thành phố ghi nhận xảy ra 11 vụ cháy, không có thiệt hại về người. So với cùng kỳ giảm 6 vụ cháy, giảm 1 người chết, giảm 1 người bị thương.

THU HƯỜNG