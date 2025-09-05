TPHCM luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ với Cuba

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức, TPHCM với vai trò là đầu tàu kinh tế cả nước, luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác với Cuba trên cơ sở thế mạnh của mỗi bên.

Chiều 5-9, đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, đã tiếp đồng chí Victor Fidel Gaute Lospez, Phó Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc, nhân dịp đoàn công tác Cuba sang thăm Việt Nam và tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức nhận quà lưu niệm của Phó Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc Cuba Victor Fidel Gaute Lospez. Ảnh: THỤY VŨ

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Dương Anh Đức bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm đặc biệt mà nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đồng chí khẳng định nhân dân Việt Nam, trong đó có TPHCM, luôn ghi nhớ và biết ơn tình đoàn kết thủy chung của Cuba.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức, TPHCM với vai trò là đầu tàu kinh tế cả nước, luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác với Cuba trên cơ sở thế mạnh của mỗi bên. Mới đây, Thành phố đã ký kết hợp tác trong lĩnh vực y tế với Cuba; ngoài ra, giáo dục cũng là một lĩnh vực hợp tác được quan tâm. Về kinh tế, kim ngạch thương mại hai bên năm 2024 tăng 9,8% so với năm 2023 và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025.

Đồng chí Dương Anh Đức cho biết, với tình cảm gắn bó truyền thống, Việt Nam đã phát động chương trình “65 ngày vì Cuba”. TPHCM luôn đi đầu trong các phong trào ủng hộ Cuba, với sự hưởng ứng mạnh mẽ và chân thành của nhân dân Thành phố.

Đồng chí Victor Fidel Gaute Lospez bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm sâu nặng của nhân dân Việt Nam, trong đó có TPHCM, dành cho Cuba. Đồng chí đánh giá cao vai trò, tiềm năng phát triển cũng như truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của Thành phố. Đồng chí Victor Fidel Gaute Lospez cho biết, ấn tượng đặc biệt với lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 vừa qua, nhất là sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân, thể hiện sinh động tinh thần đoàn kết và sức mạnh của Việt Nam.

THỤY VŨ