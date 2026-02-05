TPHCM thắt chặt tình hữu nghị tốt đẹp với Cuba, Belarus

Chiều 5-2, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp lãnh đạo cơ quan đại diện ngoại giao của Cuba và Belarus.

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM Ariadne Feo Labrada. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp đồng chí Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM, đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của đồng chí trong thời gian qua.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ của Tổng Lãnh sự Cuba Ariadne Feo Labrada đã góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị và tạo nền tảng vững chắc để hai bên tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trước những thách thức mà nhân dân Cuba đang đối mặt, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, sẽ luôn đồng hành và dành sự hỗ trợ thiết thực để giúp Cuba vượt qua khó khăn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Ariadne Feo Labrada gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo thành phố vì sự hỗ trợ xuyên suốt nhiệm kỳ; khẳng định dù ở vị trí công tác mới, đồng chí vẫn sẽ nỗ lực hết mình để vun đắp cho tình hữu nghị giữa Cuba và Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng.

* Tại cuộc tiếp ông Alexander Sidoruk, tân Tổng Lãnh sự Belarus tại TPHCM đến chào ra mắt, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chúc mừng ông Alexander Sidoruk nhận nhiệm vụ mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ tin tưởng vào một nhiệm kỳ thành công, góp phần nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp ông Alexander Sidoruk, tân Tổng Lãnh sự Belarus tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, thành phố sẵn sàng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực thế mạnh như thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa và du lịch.

Đặc biệt, thành phố kỳ vọng Tổng Lãnh sự quán Alexander Sidoruk sẽ là cầu nối quan trọng để thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể giữa TPHCM với thủ đô Minsk và các địa phương khác của Belarus.

Ông Alexander Sidoruk cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy các kế hoạch hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất, trong đó có kế hoạch tổ chức chương trình những ngày TPHCM tại Minsk.

PHƯƠNG NAM