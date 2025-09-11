Liên đoàn Lao động TPHCM phát động chung tay vì nhân dân Cuba

Liên đoàn Lao động TPHCM vừa triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố tích cực tham gia ủng hộ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn.

Lễ khánh thành bức tranh tường kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba tại TPHCM. Ảnh: XUÂN HẠNH

Theo đó, các cấp công đoàn sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tạo sự lan tỏa sâu rộng về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Cuba đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro gầy dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Đồng thời, vận động đoàn viên, người lao động đóng góp thiết thực, thể hiện tình cảm thủy chung, nghĩa tình của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em. Đợt vận động được Liên đoàn Lao động TPHCM triển khai đồng bộ, gắn với các hoạt động chính trị - xã hội tại cơ sở, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Mọi ủng hộ chuyển về Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam qua số tài khoản: 2022, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank). Nội dung chuyển khoản: CUBA. Hoặc nộp tiền mặt trực tiếp tại Hội Chữ thập đỏ TPHCM, Địa chỉ: số 201 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.

Thời gian tiếp nhận từ nay đến ngày 16-10-2025.

PHƯƠNG NAM