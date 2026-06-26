TPHCM thành lập Ban Nghiên cứu phát triển trước ngày 1-7

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có kết luận về việc thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Theo đó, sau khi nghe Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM báo cáo, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM; giao Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu nhân sự, ban hành quyết định thành lập ban và các tiểu ban chuyên môn trực thuộc.

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cũng được giao dự thảo quy chế làm việc của Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM; tham mưu việc giao biên chế của ban cho Văn phòng Thành ủy TPHCM quản lý; đồng thời tham mưu chế độ, chính sách đối với cán bộ được điều động về công tác tại ban.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao Văn phòng Thành ủy TPHCM chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí trụ sở, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí và các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM và các tiểu ban chuyên môn.

Văn phòng Thành ủy TPHCM phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM trước ngày 1-7.

Sau khi thành lập, Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM có nhiệm vụ ban hành quy chế hoạt động, xây dựng chương trình công tác hằng năm và xác định các chuyên đề nghiên cứu trọng tâm.

VĂN MINH