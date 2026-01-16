TPHCM thêm sản phẩm du lịch cận Tết Nguyên đán

Chiều 16-1, ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành tại TPHCM cho thấy, nhiều sản phẩm du lịch - trải nghiệm mới đang được đưa vào khai thác, phục vụ người dân và du khách trong giai đoạn cận Tết Nguyên đán 2026.

Tại Chào Show (số 6 Nguyễn Siêu, phường Sài Gòn), các suất biểu diễn âm nhạc truyền thống kết hợp trải nghiệm ẩm thực Việt đã kín lịch từ nay đến cuối tháng 1, với lượng khách quốc tế chiếm tỷ lệ cao.

Du khách trong nước và quốc tế xem các nghệ sĩ biểu diễn tại Chào Show (6 Nguyễn Siêu, phường Sài Gòn, TPHCM)

Mô hình thưởng thức nghệ thuật trong không gian văn hóa Việt đang trở thành điểm đến quen thuộc của du khách khi lưu trú tại trung tâm thành phố.

Cùng ngày, Không gian Gốm Bát Tràng (phường Diên Hồng) ra mắt không gian trà đạo, trưng bày và giới thiệu các dòng sản phẩm gốm mới dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Không gian thưởng trà tại Không gian Gốm Bát Tràng (phường Diên Hồng, TPHCM)

Bên cạnh hoạt động trưng bày, nơi đây thường xuyên đón các đoàn khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm quà tặng lưu niệm, góp phần quảng bá giá trị thủ công truyền thống trong dòng chảy du lịch đô thị.

Khách tham quan Bảo tàng Phở (Phở Museum) tại phường Bến Thành

Đáng chú ý, Bảo tàng Phở (Phở Museum) vừa chính thức khai trương tại số 211 Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành. Đây là bảo tàng ẩm thực đầu tiên của Việt Nam, hoạt động ngoài công lập, do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cấp phép.

Bảo tàng lấy phở làm trung tâm trưng bày, kể câu chuyện hành trình hơn 100 năm của món ăn biểu tượng này thông qua phim tư liệu, hiện vật, nghệ thuật sắp đặt và các trải nghiệm tương tác.

Du khách tham quan Phở Museum

Với diện tích khoảng 800m², gồm 3 tầng trải nghiệm, Phở Museum vận hành theo mô hình tham quan khép kín trong 60–75 phút, kết thúc bằng trải nghiệm thưởng thức phở.

Dự kiến, bảo tàng có thể đón 1.500–2.000 lượt khách mỗi ngày, trong đó khoảng 60% là khách quốc tế và khách tour, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch văn hóa của TPHCM dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Khách tham quan Bảo tàng Phở tại TPHCM

Theo lãnh đạo các phường Sài Gòn, Bến Thành và Diên Hồng, những mô hình du lịch – văn hóa mới cho thấy sự chủ động, sáng tạo và nỗ lực lớn của doanh nghiệp trong việc làm mới sản phẩm, đưa những giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc đến gần hơn với du khách quốc tế.

Đây không chỉ là hoạt động kinh doanh mà còn là cách kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ trải nghiệm, góp phần lan tỏa hình ảnh TPHCM năng động, giàu chiều sâu văn hóa ra thế giới.

THI HỒNG