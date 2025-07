TPHCM thí điểm check-in sinh trắc học, không xuất trình giấy tờ tại nhà ga T3

Sáng 26-7, giữa dòng người tất bật làm thủ tục cho những chuyến bay đầu ngày tại Nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, một quy trình công nghệ mới đã âm thầm được triển khai.

Công an TPHCM phối hợp Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư Cục C06 (Bộ Công an), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cục A08 và các đơn vị liên quan chính thức triển khai giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên ứng dụng VNeID phục vụ làm thủ tục lên máy bay.

Khu vực sảnh D1-D5 luôn là nơi đông đúc vào khung giờ cao điểm, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, tại khu vực sảnh D4, một quầy hướng dẫn đặc biệt với hệ thống bảng chỉ dẫn và sự có mặt của hàng chục cán bộ Công an TPHCM đã tạo nên không khí khác lạ. Người dân dừng lại, tò mò quan sát những thao tác “check-in không giấy tờ”, khi chỉ cần ứng dụng VNeID tích hợp khuôn mặt hoặc vân tay, hành khách đã có thể hoàn tất thủ tục trong chưa đầy 5 giây.

Anh Nguyễn Vũ Khương Duy (sinh năm 1997, ngụ tại TPHCM) xếp hàng cùng bạn chờ làm thủ tục check-in thông thường, không khỏi bất ngờ khi được giới thiệu về quy trình này. “Trước đây làm thủ tục bay phải mất ít nhất 5 đến 10 phút, có lúc phải xếp hàng khá lâu, chưa kể giấy tờ có khi để quên hoặc kiểm tra lâu. Giờ thì chỉ cần check-in online trước, đến sân bay gửi hành lý rồi vào thẳng cửa an ninh là xong. Nếu triển khai rộng rãi, người dân như tụi mình sẽ rất thuận tiện”, anh Duy nói với ánh mắt háo hức.

Không cần bất cứ giấy tờ rườm rà nào, thông qua ứng dụng VNeID hành khách có thể thực hiện check-in online, xác thực danh tính, đi qua cửa an ninh

Giữa dòng người di chuyển liên tục, những cán bộ công an vẫn kiên nhẫn hướng dẫn người dân một cách tỉ mỉ. Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM, cho biết việc triển khai giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên VNeID không chỉ mang lại tiện ích trực tiếp cho hành khách mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường an ninh hàng không và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Cán bộ công an cùng nhân viên sân bay hướng dẫn chi tiết quy trình để hành khách trải nghiệm

Hành khách chỉ cần một thiết bị di động có cài ứng dụng VNeID là có thể thực hiện check-in online, xác thực danh tính, đi qua cửa an ninh và lên máy bay mà không cần mang theo nhiều loại giấy tờ như trước. Điều này đặc biệt hữu ích trong bối cảnh nhu cầu di chuyển tăng cao và yêu cầu kiểm soát an ninh tại sân bay ngày càng chặt chẽ.

Đây là bước triển khai giai đoạn 2 trong kế hoạch ứng dụng công nghệ số toàn trình trong ngành hàng không dân dụng. Giải pháp này giúp hành khách thực hiện các thủ tục an ninh, check-in, lên máy bay… thông qua VNeID tích hợp dữ liệu sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt), thay thế dần phương thức xuất trình giấy tờ truyền thống.

Hành khách trải nghiệm quy trình công nghệ mới khi đến Nhà ga T3

Công nghệ sinh trắc học không chỉ giúp rút ngắn thời gian mà còn tăng độ chính xác trong xác thực danh tính, điều mà kiểm tra giấy tờ truyền thống khó đạt được. Ứng dụng này, theo đánh giá từ các chuyên gia an ninh sân bay, sẽ đặc biệt hiệu quả trong việc phòng ngừa và phát hiện hành vi gian lận, sử dụng giấy tờ giả.

Theo kế hoạch, giai đoạn thử nghiệm tại Nhà ga T3 sẽ kéo dài đến ngày 15-8. Trong thời gian này, Công an TPHCM chỉ đạo Phòng PC06, PA08, Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp lực lượng an ninh sân bay và các hãng hàng không đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt.

Mỗi ngày, ít nhất 2 cán bộ Công an Thành phố thường trực tại ga để hướng dẫn người dân sử dụng VNeID tại cửa kiểm soát an ninh và cửa lên máy bay. Dự kiến, sau thời gian thử nghiệm, mô hình này sẽ được nhân rộng triển khai tại nhiều sân bay trên cả nước từ tháng 9 tới.

Anh Nguyễn Vũ Khương Duy thực hiện quy trình check-in online, xác nhận sinh trắc học để làm thủ tục

Ông Nguyễn Hoàng Linh, nhân viên Đội Công nghệ thông tin, Trung tâm khai thác ga, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết để hành khách thuận tiện trong khâu làm thủ tục check-in bằng VNeID, trước mắt, cảng hàng không đã phối hợp với nhà thầu triển khai lắp đặt các hệ thống kỹ thuật, đảm bảo đường truyền ổn định để không gián đoạn quá trình làm thủ tục. Trong buổi vận hành thí điểm sáng nay chưa phát sinh lỗi nào.

Một buổi sáng thí điểm nhẹ nhàng nhưng là bước khởi đầu cho hành trình dài hơn của ngành hàng không trong tiến trình số hóa.

Bảng thông tin hướng dẫn thực hiện xác thực điện tử được đặt ở những vị trí rất dễ quan sát và thực hiện

Khi làm thủ tục bay tại nhà ga T3, người dân có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách dưới đây: Cách 1: Check-in online trên thiết bị iOS Bước 1: Truy cập VNeID → Chọn Dịch vụ khác → Dịch vụ hàng không → Check-in online; Bước 2: Đồng ý chia sẻ dữ liệu → Hệ thống chuyển sang ứng dụng Vietnam Airlines để xác thực eKYC; Bước 3: Đến cửa kiểm soát an ninh và cửa lên máy bay để nhận diện khuôn mặt; Lưu ý: Tính năng hiện chỉ hỗ trợ thiết bị iOS. Cách 2: Check-in sinh trắc học trực tiếp tại sân bay Bước 1: Làm thủ tục tại quầy Vietnam Airlines; Bước 2: Qua cửa kiểm soát an ninh để nhận diện khuôn mặt tự động.

CẨM NƯƠNG