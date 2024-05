TPHCM: Tổ chức hội thi nâng cao kỹ năng chữa cháy của tổ liên gia

Ngày 5-5, Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH; PC07), Công an TPHCM cho biết, từ ngày 9 đến 11-5, Công an TPHCM sẽ tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy, CNCH tổ liên gia an toàn PCCC cấp thành phố.