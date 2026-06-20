Đoàn công tác của lãnh đạo TPHCM dự lễ khánh thành các công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, huấn luyện và “Vườn cây đại đoàn kết” tại Lữ đoàn 189 Hải quân (Quân chủng Hải quân Việt Nam).

Ngày 20-6, đoàn công tác của lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn đến thăm, dự lễ khánh thành các công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, huấn luyện và “Vườn cây đại đoàn kết” tại Lữ đoàn 189 Hải quân (Quân chủng Hải quân Việt Nam).

TPHCM trao các công trình nâng cao chất lượng huấn luyện cho Lữ đoàn 189 Hải quân.

﻿Thực hiện: VĂN MINH

Đây là các công trình ý nghĩa do Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM trao tặng, nhằm hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026) và kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Lữ đoàn 189 Hải quân (20-6-2011 – 20-6-2026).

Dịp này, TPHCM bàn giao, khánh thành các công trình gồm màn hình LED hội trường, công trình thể dục thể thao phục vụ rèn luyện sức khỏe, huấn luyện; đồng thời trồng cây và khánh thành “Vườn cây đại đoàn kết” tại Lữ đoàn 189 Hải quân.

Các công trình góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt, học tập, huấn luyện, rèn luyện thể lực cho cán bộ, thủy thủ; đồng thời lan tỏa chương trình “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, tăng cường tình đoàn kết quân dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn công tác cắt băng khánh thành các công trình tại Lữ đoàn 189 Hải quân. Ảnh: VĂN MINH

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó nghĩa tình quân dân làm nên sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, “đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất”.

Quân đội luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng với công tác dân vận, góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc. Mọi chiến công, sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ đều vì sứ mệnh thiêng liêng, cao cả bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đại biểu dự lễ khánh thành các công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, huấn luyện tại Lữ đoàn 189 Hải quân. Ảnh: VĂN MINH

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, các tàu ngầm của Lữ đoàn 189 Hải quân được mang tên các địa phương, điều này càng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự gắn kết sâu sắc giữa Lữ đoàn 189 Hải quân với cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Từ mối quan hệ gắn bó đó, các địa phương, trong đó có TPHCM tiếp tục tăng cường kết nối, đồng hành, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ, thủy thủ Lữ đoàn 189 Hải quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn công tác khánh thành các công trình tại Lữ đoàn 189 Hải quân. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM luôn dành tình cảm đặc biệt, quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện để Quân chủng Hải quân nói chung, Lữ đoàn 189 nói riêng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.



Nhấn mạnh trách nhiệm và tình cảm của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM đối với các lực lượng vũ trang, lãnh đạo TPHCM khẳng định, cấp ủy, tổ chức Đảng và các địa phương của thành phố sẽ tiếp tục tăng cường các chương trình kết nghĩa, phối hợp với các đơn vị thuộc Lữ đoàn 189 Hải quân.

Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động thiết thực thông qua chương trình “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Qua đó, tiếp tục bồi đắp nghĩa tình quân dân, huy động các nguồn lực chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng Quân chủng Hải quân nói chung, Lữ đoàn 189 Hải quân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn công tác khánh thành "Vườn cây đại đoàn kết" tại Lữ đoàn 189 Hải quân. Ảnh: VĂN MINH

Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Lữ đoàn 189 Hải quân, lãnh đạo TPHCM bày tỏ tin tưởng và gửi lời chúc cán bộ, chiến sĩ và thủy thủ luôn khỏe về thể trạng, mạnh về tinh thần để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

VĂN MINH