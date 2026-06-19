Chung sức đồng lòng vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc

Chiều 19-6, đoàn công tác của lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Học viện Hải quân (tỉnh Khánh Hòa).

Tiếp đoàn có Chuẩn Đô đốc, PGS-TS Ngô Thành Công, Giám đốc Học viện Hải quân; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Hải quân; cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của học viện.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi làm việc với Học viện Hải quân. Ảnh: VĂN MINH

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh vai trò quan trọng của Học viện Hải quân trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quân đội nhân dân Việt Nam, nhất là đội ngũ sĩ quan hải quân – lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lãnh đạo Học viện Hải quân tiếp đoàn công tác của lãnh đạo TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định, xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Với phương châm “TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM”, đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

PGS-TS Ngô Thành Công, Giám đốc Học viện Hải quân trao tặng bức tranh lưu niệm cho đoàn công tác. Ảnh: VĂN MINH

Theo đó, sứ mệnh xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới không chỉ được thể hiện qua những đóng góp về kinh tế, khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực, mà còn bằng trách nhiệm cùng cả nước chăm lo hậu phương quân đội, hướng về biên giới, biển, đảo và các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” chính là sự cụ thể hóa sinh động tinh thần ấy, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi tuyến đầu.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác đến Trung tâm mô phỏng tác chiến tại Học viện Hải quân. Ảnh: VĂN MINH

Thông qua chương trình “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc mong muốn TPHCM và Học viện Hải quân tiếp tục tăng cường kết nối, phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

"Mong các đồng chí tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chung sức và tạo điều kiện để các hoạt động trong chương trình “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc ngày càng phát triển bền vững", đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ mong muốn.

Trong đó, lãnh đạo TPHCM đề nghị Học viện Hải quân tăng cường phối hợp với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố tổ chức các chương trình giao lưu, học tập, trải nghiệm dành cho học viên, sinh viên và học sinh.

Thông qua các hoạt động giáo dục trực quan, sinh động, thế hệ trẻ có thêm điều kiện rèn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời được bồi đắp tình yêu quê hương, biển, đảo và nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

PGS-TS Ngô Thành Công, Giám đốc Học viện Hải quân phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Đáp lại tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM, Chuẩn Đô đốc, PGS-TS Ngô Thành Công, Giám đốc Học viện Hải quân cam kết, thời gian tới, Học viện Hải quân sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM để thực hiện tốt, hiệu quả chương trình “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Trước buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ, tại Học viện Hải quân.

Đoàn cũng đã đến dâng hương tại tượng đài Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn tại Công viên Bạch Đằng.

VĂN MINH