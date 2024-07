TPHCM triển khai hỗ trợ lãi suất vay vốn dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên

Doanh nghiệp thuộc 4 ngành công nghiệp trọng yếu của TPHCM sẽ thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất vay vốn

Theo đó, mức vốn vay tối đa của dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế xã hội của thành phố sẽ được ngân sách hỗ trợ lãi suất là 200 tỷ đồng/dự án (không bao gồm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ). Trong đó, phần vốn đầu tư công trình (tham khảo suất đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành hoặc các cách tính tổng mức đầu tư khác phù hợp quy định) được hỗ trợ tối đa 70%, phần vốn đầu tư công nghệ và thiết bị (được tính toán phù hợp quy định đóng) hỗ trợ tối đa 85%.

Riêng các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa và thể thao do đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố làm chủ đầu tư, được hỗ trợ lãi suất tối đa 100% phần vốn đầu tư công trình xây dựng, 100% phần vốn đầu tư công nghệ và thiết bị. Ngoài ra, với các dự án giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, do đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố làm chủ đầu tư, được hỗ trợ lãi suất đối với số vốn vay tối đa bằng 100% tổng mức đầu tư của dự án.

Cũng theo quyết định này, thành phố quy định thời gian hỗ trợ lãi suất đối với các dự án không quá 7 năm, kể từ ngày dự án được UBND TP phê duyệt hỗ trợ và sau khi giải ngân vốn vay lần đầu tại Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM. Về phía thành phố sẽ bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách đầy đủ, kịp thời để Kho bạc Nhà nước Thành phố giải ngân thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với chủ đầu tư.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM cho biết, những doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn sẽ được công ty xem xét tính hợp pháp của dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên nào của thành phố.

Sau đó, tùy theo loại hình dự án mà tiến hành làm thủ tục và nộp hồ sơ tại các cơ quan đầu mối là Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số; khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; thương mại và phục vụ sản xuất nông nghiệp; y tế, giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, văn hóa thể thao; hạ tầng kinh tế, kỹ thuật và môi trường) hoặc Sở Công thương (nếu dự án thuộc 4 ngành công nghiệp trọng yếu bao gồm cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, hóa dược - cao su nhựa, chế biến lương thực - thực phẩm và lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ) hoặc các tổ liên ngành được thành lập theo quyết định của UBND TPHCM. Các cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm trình lãnh đạo thành phố phê duyệt dự án được hỗ trợ lãi suất.

Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phải đảm bảo việc hỗ trợ lãi suất vay được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích. Đặc biệt, không được làm phát sinh thủ tịch hành chính đối với các chủ đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư đăng ký hỗ trợ lãi suất.

