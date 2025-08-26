Sau bão, lo ứng phó lũ quét và sạt lở

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, chiều đến tối 25-8, bão số 5 đã đổ bộ vào khu vực Bắc Trung bộ - tâm điểm gió bão là Nghệ An - Hà Tĩnh, đồng thời gây mưa trên diện rộng từ đồng bằng Bắc bộ (gồm Hà Nội) đến Đà Nẵng. Tính đến 20 giờ ngày 25-8, bão số 5 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh từ Ninh Bình đến Huế.

Tính đến 18 giờ cùng ngày đã có 18.452 hộ với 44.313 người được đưa đến nơi an toàn. Tại Hà Tĩnh đã có ít nhất 1 trường hợp tử vong và 4 người bị thương. Quảng Trị cũng có 4 người bị thương. Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, có 16.346ha lúa bị ngập, trong đó Hà Tĩnh 13.327ha, Quảng Trị 2.108ha...

Giao thông nhiều nơi bị tê liệt do sạt lở và ngập úng. Quảng Trị xuất hiện 3 điểm sạt lở tại các xã Đồng Lê, Thượng Trạch. Nhiều tuyến đường, ngầm tràn tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị bị ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc di chuyển và cứu trợ. Hệ thống điện tại Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng với 22 cột điện gãy đổ...

Nhiều tuyến đường ở phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) ngập nặng do nước biển tràn vào. Ảnh: DUY CƯỜNG

Tại phường Cửa Lò (Nghệ An), sóng biển dâng cao 2-4m, nước biển bất ngờ tràn vào đường Bình Minh và nhiều tuyến phố, khiến xe cộ không thể lưu thông. Ông Cao Minh Tú, Chủ tịch UBND phường, cho biết: “Hiện tượng nước biển tràn vào nội đô hiếm lắm, gần 20 năm nay mới thấy lại”. Trên các tuyến phố, nhiều cây xanh bật gốc, một số panô và cột chỉ đường bị gãy đổ.

Trước tình hình phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết tỉnh đã di dời 4.245 hộ dân với 14.113 nhân khẩu, trong đó có hơn 9.000 người ở vùng ven biển đến nơi an toàn. Các lực lượng ứng trực 24/24 tại những điểm xung yếu để xử lý khi có tình huống phát sinh.

Tại Hà Tĩnh, sức gió dữ dội khiến hàng loạt cây xanh gãy đổ, nhiều mái nhà, công trình phụ trợ, nhà hàng, khách sạn ở Khu du lịch Xuân Thành bị cuốn tốc. Người dân buộc ở trong nhà vì lo sợ nguy hiểm, toàn khu vực mất điện. Trên địa bàn tỉnh, hàng trăm mái nhà dân, trường học, trạm y tế, chợ dân sinh bị tốc mái, nhiều công trình thể thao bị sập. Gió quần thảo nhiều giờ khiến hàng ngàn hécta lúa và hoa màu gãy đổ, ngập úng.

Khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, tại xã Phúc Trạch, cây xanh đổ chắn ngang tuyến đường sắt Bắc - Nam làm ách tắc đoàn tàu gần 1 giờ. Hơn 70% khách hàng trong tỉnh bị mất điện, nhiều tuyến cáp viễn thông bị hư hỏng. Nước trên các sông dâng cao khiến nhiều địa phương bị ngập, chia cắt cục bộ.

Tỉnh đã huy động hơn 3.200 cán bộ chiến sĩ công an, quân sự, biên phòng cùng gần 7.000 dân quân tự vệ xuống cơ sở hỗ trợ nhân dân. Chính quyền yêu cầu tuyệt đối không để người dân quay về nhà khi chưa có thông báo an toàn.

Tại Quảng Trị, bão số 5 gây sóng dữ, cuốn trôi nhiều lồng bè nuôi cá của ngư dân. Ông Cao Thái (xã Phú Trạch) xót xa nhìn 6 lồng cá bị đánh bật neo, lưới rách tả tơi, thiệt hại hàng tỷ đồng. Anh Nguyễn Việt Cường (xã Hòa Trạch) lo lắng cho hai bè hàu bị sóng đánh mạnh: “Nếu mất hết thì coi như trắng tay, gần một tỷ đồng theo dòng nước”.

Sóng bão đánh nát các lồng bè nuôi cá trên vịnh Hòn La, Quảng Trị. Ảnh: MINH PHONG

Chiều 25-8, gần 400 quân dân trên đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) trở về nhà sau 20 giờ tránh trú bão. Ông Trần Xuân Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đặc khu Cồn Cỏ, cho biết: “Nhờ thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, đảo không có thiệt hại về người, tài sản. Người dân và chiến sĩ đang khẩn trương thu dọn, chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026”.

Ngoài thiệt hại trực tiếp do bão, các cơ quan khí tượng cảnh báo hoàn lưu bão số 5 có thể gây mưa lớn kéo dài ở khu vực miền núi từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi như Kỳ Sơn, Tương Dương (Nghệ An); Hương Khê, Hương Sơn (Hà Tĩnh); Đakrông, Hướng Hóa (Quảng Trị).

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh cắt tỉa, dọn cây đổ ngã để đảm bảo giao thông sau bão số 5. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Ông Lê Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Tĩnh, cho biết: “Sau bão, điều chúng tôi lo lắng nhất là mưa kéo dài trên nền đất đã bão hòa nước. Nếu không có biện pháp di dời dân kịp thời, nguy cơ sạt lở núi, lũ quét ở vùng cao là rất lớn”. Nhiều địa phương đã chủ động sơ tán người dân ở khu vực ven sông suối, chân núi đến nơi an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ sau bão số 5, chiều 25-8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và một số tỉnh miền núi như Sơn La, Lào Cai…

Bà Nguyễn Thị Tuệ (69 tuổi, trú phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) được các chiến sĩ Lữ đoàn 80 (Quân khu 4) hỗ trợ đến nơi tránh trú bão. Ảnh: MINH HUY

Theo công văn, từ đêm 25 đến sáng 27-8, khu vực Bắc Trung bộ và miền núi phía Bắc có mưa to, phổ biến 100-200mm, có thể vượt 300mm. Do đó, các địa phương theo dõi sát diễn biến mưa lũ, thông tin kịp thời đến người dân và chính quyền cơ sở; tổ chức lực lượng kiểm tra các khu vực ven sông suối, vùng thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét hoặc sạt lở. Đồng thời, 11 địa phương tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ cần bố trí lực lượng kiểm soát giao thông tại những điểm nguy hiểm như ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Trong ngày 24 và sáng 25-8, Lữ đoàn 80 (Quân khu 4) đã tổ chức tuyên truyền bà con nhân dân có chỗ ở không đảm bảo, có nguy cơ bị ngập lụt trên địa bàn đơn vị đóng quân đến trú tránh bão. Sau khi được tuyên truyền có khoảng 110 người dân (đa phần là người già và trẻ nhỏ) đã đăng ký tránh trú bão, Lữ đoàn 80 đã bố trí chỗ nghỉ, ăn, sinh hoạt tại Sở Chỉ huy của đơn vị tại phường Vinh Phú (tỉnh Nghệ An).

DUY CƯỜNG - DƯƠNG QUANG - MINH PHONG - NGUYỄN CƯỜNG - VĂN PHÚC