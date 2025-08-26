Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 147/CĐ-TTg chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão.

Các đường phố xung quanh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An ngổn ngang sau khi bão đổ bộ

Vùng tâm bão số 5 đã đổ bộ vào Nghệ An, Hà Tĩnh, gây gió mạnh cấp 10, giật cấp 15. Tại Thanh Hóa, Quảng Trị cũng đã có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Bão đã gây mưa lớn tại các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Hưng Yên với lượng mưa phổ biến 200-300 mm, riêng tại Hà Tĩnh mưa rất lớn…

Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão số 5 sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn tại khu vực miền núi, trung du và đồng bằng Bắc bộ, riêng các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400 mm, đặc biệt nguy cơ rất cao xảy ra ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, nhất là tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Do do đó, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, chủ tịch UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và các địa phương bị ảnh hưởng của bão theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện, nguồn lực triển khai quyết liệt công tác ứng phó mưa lũ sau bão, khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 5 để nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân.

Thủ tướng đề nghị Bí thư, đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị chỉ đạo chính quyền cơ sở căn cứ tình hình cụ thể tại từng địa bàn để quyết định và có phương án hỗ trợ đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà đối với các khu vực đã bảo đảm an toàn; triệt để sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi thường bị ngập sâu khi mưa lũ lớn, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực nước chảy xiết ven sông suối. Đồng thời hỗ trợ bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán đến, nhất là đối với các hộ nghèo, khó khăn, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng chốt chặn, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân tham gia giao thông an toàn, không để người dân di chuyển qua nếu không bảo đảm an toàn, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, bị sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Song song đó, chỉ đạo vận hành an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, đê điều, đồng thời phải chủ động có phương án ứng phó bảo đảm an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra tình huống xấu nhất (mưa lũ vượt mức thiết kế), không để bị động bất ngờ. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại các địa bàn trọng điểm xung yếu (đến từng thôn, bản) để triển khai cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu…

Thủ tướng đề nghị các địa phương chủ động huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên,… khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5.

Các địa phương sửa chữa ngay các trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão, hoàn thành ngay trong tháng 8 để bảo đảm học sinh được trở lại trường đúng dịp khai giảng năm học mới và bảo đảm việc khám chữa bệnh cho nhân dân.

Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo Quân khu IV và các đơn vị đóng trên địa bàn triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ khi có đề nghị của địa phương.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chỉ đạo, hỗ trợ địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, kịp thời khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão, chủ động có phương án hỗ trợ thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng học tập, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh ngay từ đầu năm học mới…

LÂM NGUYÊN