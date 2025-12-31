Sức sống cơ sở

Trả lại tài sản cho người đánh rơi

Lúc 9 giờ ngày 31-12, bà Phạm Thị Liên (sinh năm 1959, ngụ khu phố Hải Sơn, phường Tân Phước, TPHCM) trong lúc đi  đường nhặt được chiếc túi da, bên trong có điện thoại di động, tiền mặt cùng một số vật dụng cá nhân.

Bà Liên (giữa) phối hợp với Công an phường Tân Phước trao trả tài sản cho người đánh rơi

Ngay sau khi nhặt được, bà Liên chủ động đem toàn bộ tài sản đến giao nộp tại Công an phường Tân Phước. Tiếp nhận vụ việc, Công an phường nhanh chóng xác minh và xác định chủ sở hữu tài sản là chị Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1998, ở xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình). Công an phường đã liên hệ và tiến hành bàn giao toàn bộ tài sản cho chị Hằng theo đúng quy định.

Nhận lại tài sản, chị Nguyễn Thị Hằng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến bà Phạm Thị Liên và Công an phường Tân Phước vì tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng hỗ trợ kịp thời, giúp chị yên tâm tiếp tục công việc.

