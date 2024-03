Trà Vinh: Xâm phạm lợi ích của nhà nước, 2 đối tượng lãnh 7 năm tù

Chương và Cương (trái sang phải) tại phiên toà

Ngày 20-3, Tòa án nhân dân huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Thạch Cương (sinh năm 1987), Tô Hoàng Chương (sinh năm 1986) cùng cư trú ấp Lạc Sơn, xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Căn cứ vào mức độ vi phạm, HĐXX Tòa án nhân dân huyện Cầu Ngang đã tuyên phạt Thạch Cương 4 năm tù giam; Tô Hoàng Chương 3 năm 6 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, từ ngày 18-9-2021 đến ngày 25-6-2023, Cương thực hiện 11 lần đăng phát trực tiếp video clip của bản thân, 3 lần đăng tải hình ảnh, chia sẻ đoạn video clip của kênh nước ngoài thông qua tài khoản facebook cá nhân "Cuong Thach".

Riêng Chương, thực hiện 8 lần đăng, chia sẻ bài viết, hình ảnh, video của cá nhân, trang mạng nước ngoài và video clip của Thạch Cương phát biểu thông qua tài khoản cá nhân “TO Hoang Chuong”.

Sở TT-TT tỉnh Trà Vinh nhận định: Những bài viết, hình ảnh, video clip mà hai đối tượng đăng tải có nội dung gây ảnh hưởng đến đoàn kết dân tộc, tôn giáo; xuyên tạc chính quyền, lịch sử Việt Nam, xúc phạm uy tín của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; xuyên tạc, xúc phạm uy tín của chính quyền địa phương, Bệnh viện sản nhi Trà Vinh và cá nhân các Bác sĩ Bệnh viện sản nhi Trà Vinh… Đồng thời đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 lần đối với Cương và 1 lần đối với Chương về hành vi “cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức” trên không gian mạng xã hội facebook, nhưng cả hai chưa chấp hành.

Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cương và Chương về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”; đồng thời khám xét nơi ở 2 đối tượng đã phát hiện, lập biên bản tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của 2 đối tượng.

Tin liên quan Trà Vinh: Bắt 2 đối tượng chống phá Nhà nước

TÍN HUY