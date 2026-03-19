Trải nghiệm ẩm thực đỉnh cao cùng chương trình Asia Gourmet Circle của Mastercard

Được thiết kế dành riêng cho các chủ thẻ Mastercard World Legend, World Elite và World Select trên toàn cầu, chương trình Asia Gourmet Circle (AGC) mở ra cơ hội trải nghiệm ẩm thực tại hơn 400 nhà hàng cao cấp và đạt nhiều giải thưởng tại 10 thị trường châu Á – Thái Bình Dương.

Chỉ với vài thao tác, chủ thẻ Mastercard có thể kiểm tra tình trạng đặt chỗ theo thời gian thực và tiến hành đặt bàn tại các nhà hàng trong nước cũng như quốc tế, giúp mỗi chuyến đi, mỗi dịp kỷ niệm hay thậm chí một bữa ăn ngẫu hứng đều trở thành trải nghiệm đáng nhớ.

Chủ thẻ Mastercard World Legend và World Elite còn được hưởng nhiều đặc quyền tại các nhà hàng được tuyển chọn kỹ lưỡng tại Úc, Hồng Kông và Singapore. Với khoản chi tối thiểu, thực khách đã có thể nhận ưu đãi ẩm thực độc quyền hoặc rượu vang miễn phí.

Asia Gourmet Circle là chương trình ẩm thực thuộc khuôn khổ The Mastercard Collection – bộ quyền lợi đặc quyền toàn cầu được thiết kế dành riêng cho chủ thẻ Mastercard. Từ những trải nghiệm ẩm thực được chọn lọc kỹ càng, những cơ hội tham dự các sự kiện giải trí, cùng các đặc quyền du lịch liền mạch khiến mọi hành trình trở nên trọn vẹn, The Mastercard Collection tái định nghĩa giá trị của một chiếc thẻ cao cấp - mang đến những trải nghiệm vượt xa kỳ vọng người dùng.

