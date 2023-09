Trải nghiệm Chromebook Go tại Việt Nam, dòng máy tính tối ưu cho giáo dục

Chromebook đã nổi lên như một thế lực khi chiếm tới hơn 3% tổng số thiết bị máy tính trên toàn cầu, cao hơn cả Linux và thấp chưa tới 1% so với MacOS và tại Việt Nam, Samsung vừa hợp tác với Google mang dòng máy tính Chromebook Go về Việt Nam sau khi đã được thử nghiệm thành công tại các hệ thống trường Thực nghiệm và VinSchool.

Thiết kế đẹp, bền bỉ và chi phí hợp lý

Nghe đến Chromebook, nhiều khách hàng hẳn sẽ hình dung ra các thiết bị dày cộm, nặng nề nhằm tiết kiệm chi phí nhất có thể nhưng điều đó không hề đúng với Samsung Galaxy Chromebook Go. Phiên bản 14” sử dụng trong bài có độ dày chỉ 15.9mm và nặng chưa tới 1.5kg, những kích cỡ của một sản phẩm cao cấp. Nếu lựa chọn phiên bản 11.6”, trọng lượng của máy chỉ là 1,15kg, một con số ấn tượng của những chiếc máy tính xách tay siêu cao cấp cho doanh nghiệp.

Đa dạng kích cỡ tùy theo nhu cầu của khách hàng cũng là một điểm mạnh của Galaxy Chromebook Go. Nếu như hầu hết các nhà sản xuất khác thường chỉ tập trung vào những máy có màn hình dưới 12” thì Samsung lại đưa ra thêm tùy chọn 14” trong khi vẫn duy trì một kích cỡ nhỏ gọn nhất có thể.

Đó là chưa kể đến việc cả hai chiếc Chromebook Go đều được trải qua những bài kiểm tra độ bền theo tiêu chuẩn quân đội MIL-STD-810G nhằm đảm bảo khả năng hoạt động trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau: rung lắc mạnh, rơi vỡ, áp lực thấp, thay đổi nhiệt độ đột ngột, độ ẩm cao và đặc biệt là bàn phím có thể kháng nước, hạn chế tối đa thiệt hại khi học sinh làm đổ nước vào máy. Đây đều là những đặc tính rất quan trọng của một sản phẩm giáo dục, không làm gián đoạn việc học của các em cho dù bất cứ gì xảy ra.

Hiệu năng ổn định với thời lượng pin tới 12 tiếng

Thay vì sử dụng ổ cứng HDD như các máy tính Windows giá rẻ, Samsung Chromebook Go dùng ổ lưu trữ thể rắn với khả năng chống sốc và giúp máy chạy mượt mà hơn. Trong bài thử nghiệm nhanh, máy đạt hơn 500 điểm đơn nhân và hơn 1000 điểm đa nhân Geekbench, đảm bảo khả năng hoạt động mượt mà với các ứng dụng văn phòng mà chúng ta vẫn sử dụng hằng ngày.

Là một sản phẩm hoạt động trên nền ChromeOS, Chromebook Go có thể chạy cả các ứng dụng Android và đặc biệt là các ứng dụng web, được quản trị và kiểm soát đầy đủ bởi nhà trường nên phụ huynh hoàn toàn có thể an tâm trong suốt quá trình học tập của trẻ.

Xét về thời lượng pin, Samsung công bố máy có thể dùng 12 tiếng trước khi phải sạc lại qua cổng USB C. Thử nghiệm thực tế, máy có thể xem phim và duyệt web trong hơn 10 tiếng đồng hồ liên tục, quá đủ để không gây gián đoạn việc học tập của các bé. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sạc đầy pin Galaxy Book Go trong vòng 2 tiếng đồng hồ thông qua cục sạc USB C tiêu chuẩn.

Khả năng đồng bộ, tích hợp với các sản phẩm Samsung khác

Là một sản phẩm của Samsung với hệ sinh thái mạnh mẽ, Galaxy Chromebook Go hỗ trợ rất tốt các nền tảng của nhà sản xuất này. Nếu sử dụng điện thoại Android, chúng ta có thể mở khóa máy tính bằng điện thoại, hay dùng Phone Hub để quản lý không dây, lấy trực tiếp những hình ảnh chụp bằng điện thoại lên máy tính để dễ dàng sử dụng.

Chưa dừng lại ở đó, các thiết bị này đều trình chiếu lên màn hình Android TV hay các TV của chính Samsung qua kết nối không dây, để cả lớp cùng chia sẻ và thảo luận... Có lẽ chính vì tính năng này mà Samsung đã trang bị Wi-Fi 6 cho máy, nhanh gấp 3 lần Wi-Fi ac trên các thiết bị Chromebook khác.

Một tính năng cũng rất hay là Nearby Share, cho phép quản trị để các em học sinh có thể chia sẻ file nhanh với nhau. Hoặc giáo viên cũng có thể dùng để gửi các bài tập trực tiếp đến máy của từng bạn, tăng tính tương tác và thuận lợi trong quá trình sử dụng.

Các máy tính Chromebook Go của Samsung tại Việt Nam sẽ ứng dụng nền tảng Google Workspace for Education (GWFE) miễn phí, với hơn 24 công cụ số để giúp việc học tập, quản lý dễ dàng và sáng tạo hơn. GWFE cũng sẽ có các ứng dụng tập đọc tiếng Anh qua AI, các chương trình STEM miễn phí nhằm giúp các em nhỏ phát triển tài năng của mình.