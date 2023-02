Tràn lan vi phạm an toàn hành lang đường sắt

Ngoài thực trạng chăn, thả rông gia súc trong phạm vi hành lang an toàn đường sắt, thậm chí ngay trên đường ray, thì không ít người dân sống ở hai bên đường sắt đã bất chấp nguy hiểm vượt bờ tường, hàng rào chắn để dựng lều lán chăn nuôi gia cầm, gia súc, trồng cây ăn trái, hoa màu… ngay trong phạm vi hành lang đường sắt. Tình trạng này xảy ra phổ biến hơn cả là tại các tỉnh, thành như: Hà Nội, TPHCM, Bình Dương, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang... Do không gian, diện tích sống chật chội nên nhiều gia đình sống ở hai bên đường sắt đã tận dụng khoảng đất trong phạm vi hành lang đường sắt còn trống để làm kế sinh nhai. Nhà thì đặt lồng nuôi chó, nuôi gà, vịt, đặt mấy chậu hoa cây cảnh; nhà thì quây một khoảng trống để cất chứa đồ đạc; không ít hộ cuốc xới đất để trồng chuối, trồng rau quả phục vụ bữa ăn của gia đình...

Việc vi phạm an toàn hành lang đường sắt không chỉ gây nguy hiểm tính mạng cho chính người dân, mà còn ảnh hưởng tới lộ trình cũng như độ an toàn của những chuyến tàu xuôi ngược hàng ngày. Có lần, tôi ngồi trên tàu từ Hà Nội vào TPHCM, khi đoàn tàu vừa qua cầu vượt Sóng Thần (tỉnh Bình Dương), tàu hú còi liên hồi nhưng ngay trong hàng rào chắn thuộc phạm vi hành lang an toàn đường sắt, hai người phụ nữ vẫn lúi húi chăm mấy khóm rau trồng trong thùng xốp sát lề đường ray. Nếu như chỉ cần hai người phụ nữ kia không chú ý, lơ là một chút là tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra. Hay như một lần khác, khi đoàn tàu đang lăn bánh, vừa rời ga Huế chưa được bao xa (theo chiều đi Hà Nội), tôi quan sát ở hai bên thấy thi thoảng có không ít người nông dân đang cắm cúi chăm những vạt rau, bụi chuối, mà khoảng cách từ thân tàu tới chỗ họ rất gần. Tôi tự hỏi, việc người dân trồng cây cối, hoa màu trong phạm vi hành lang an toàn đường sắt như vậy dẫn đến tình trạng nguy hiểm là có thật, tại sao các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn kịp thời?