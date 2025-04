Trang bị kỹ năng số cho công nhân

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Võ Khắc Thái trao quà đến người lao động khó khăn, bệnh nan y

Ngày 19-4, tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM phối hợp UBND TPHCM tổ chức khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 17 và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Phạm Chí Tâm, 16 năm qua, Tháng Công nhân đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của đội ngũ công nhân, người lao động. Đồng thời là dịp để tổ chức công đoàn tôn vinh giá trị đóng góp tích cực của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động vào quá trình xây dựng, phát triển TPHCM.

Năm nay, với chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”, tổ chức công đoàn sẽ thực hiện các hoạt động chăm lo, tri ân đoàn viên công đoàn, người lao động khó khăn, bệnh nan y, bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động thông qua nhiều chương trình… Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tăng cường cập nhật kiến thức, kỹ năng số để người lao động vững tin hội nhập, bước vào kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung trao quà đến người lao động tại lễ khai mạc

Tháng công nhân năm nay cũng là thời điểm thực hiện Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Với chủ đề “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, các cấp công đoàn thành phố tập trung triển khai quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Tổng Liên đoàn, đặc biệt là các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, thành phố về sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với thực hiện chủ đề năm của thành phố.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Võ Khắc Thái trao quà đến người lao động

“Tổ chức công đoàn sẽ phối hợp với các ngành chức năng, người sử dụng lao động củng cố, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng của đội ngũ an toàn vệ sinh viên. Đồng thời phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, Luật an toàn vệ sinh lao động, tăng cường đánh giá, nhận diện rủi ro, nguy cơ xảy ra tai nạn lao động và có giải pháp khắc phục, cải thiện điều kiện làm việc an toàn cho công nhân”, ông Phạm Chí Tâm nhấn mạnh.

Liên đoàn Lao động TPHCM biểu dương các đơn vị có công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động TPHCM đã biểu dương các đơn vị có công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tặng quà 205 đoàn viên công đoàn mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo (mỗi phần gồm quà và 2 triệu đồng tiền mặt).

Nhận phần chăm lo nghĩa tình của tổ chức công đoàn, anh Nguyễn Hồng Trung, làm việc tại quận 1 vô cùng xúc động. Anh Trung bị bệnh nan y nhiều năm nay và luôn nhận được sự trợ sức từ tổ chức công đoàn và đơn vị. Theo anh Trung, chính tình cảm quý báu này đã giúp anh thêm nghị lực vượt qua bệnh tật, tiếp tục lao động.

