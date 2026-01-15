Trao 820 thẻ bảo hiểm y tế cho đoàn viên, người lao động

Ngày 15-1, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phường Tân Mỹ (TPHCM), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM phối hợp Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM tổ chức trao tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho biết, qua khảo sát thực tế, LĐLĐ TPHCM nhận thấy còn nhiều người lao động tự do: chạy xe ôm, giao hàng, bán tạp hóa, bán vé số, giữ trẻ… chưa có điều kiện tham gia BHYT, tiềm ẩn nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi ốm đau, bệnh tật. Từ đó, LĐLĐ TPHCM vận động các đơn vị cùng chung tay hỗ trợ, trao tặng thẻ BHYT cho người lao động.

Cụ thể, số thẻ BHYT được LĐLĐ Thành phố phân bổ về các tổ quản lý địa bàn, sau đó chuyển đến các công đoàn cơ sở để trao tặng người lao động. Chương trình ưu tiên các đối tượng: phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi; nữ giúp việc nhà; mẹ đơn thân; người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại; người lao động là người dân tộc thiểu số; đoàn viên nòng cốt trong hoạt động nghiệp đoàn, công đoàn và các cá nhân có thành tích tiêu biểu tại địa phương.

Trong chuỗi hoạt động chăm lo tết năm nay, bên cạnh trao tặng thẻ BHYT, LĐLĐ TPHCM còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Tết sum vầy, tổ chức bữa cơm tại nhà trọ, trao tặng vé xe, tàu, máy bay để người lao động về quê đón tết. LĐLĐ TPHCM cũng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, Thành Đoàn TPHCM tổ chức các chương trình “Tết cho em”, “Tết cho phụ nữ khó khăn”…

Dịp này, ban tổ chức đã trao 820 thẻ BHYT cho đoàn viên, người lao động, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Cụ thể, mỗi người được trao một thẻ BHYT có thời hạn sử dụng 12 tháng, trị giá hơn 1,2 triệu đồng.

Trong niềm vui được nhận thẻ BHYT, ông Trần Văn Minh (63 tuổi), chạy xe ôm tại Bến xe Chợ Lớn cho biết, món quà có ý nghĩa lớn với ông trong thời điểm này. Gần 1 tháng trước, trong lúc chạy xe chở khách, ông bị tai nạn, chân phải bị chấn thương, phải mổ. “Trước giờ tôi không có BHYT nên chi phí điều trị vừa rồi hơn 10 triệu đồng. Giờ có tấm thẻ này, thời gian tới tôi cũng đỡ một phần chi phí khám và điều trị”, ông Minh bày tỏ.

THÁI PHƯƠNG