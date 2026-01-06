Người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) thuộc hộ gia đình cận nghèo và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi BHYT.

Ngày 6-1, Bộ Y tế có văn bản hỏa tốc gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sở y tế các tỉnh, thành phố và các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc về việc chuyển đổi mã quyền lợi đối tượng tham gia BHYT theo Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội. Nghị quyết này quy định một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.

Theo đó, để bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương chuyển đổi mã quyền lợi đối với các nhóm đối tượng sau:

- Người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo (mã đối tượng CN) được chuyển từ mã quyền lợi số 3 (mức hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh BHYT) sang mã quyền lợi số 2 (mức hưởng 100%).

- Người tham gia BHYT là người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (mã đối tượng LH) được chuyển từ mã quyền lợi số 4 (mức hưởng 80%) sang mã quyền lợi số 2 (mức hưởng 100%).

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT và bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người tham gia BHYT theo đúng quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời trao đổi với giám định viên và cơ quan bảo hiểm xã hội để thống nhất thực hiện, bảo đảm quyền lợi cho người bệnh.

Theo Bộ Y tế, tại điểm a, khoản 1, điều 2 Nghị quyết số 261/2025/QH15 quy định rõ: “Người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.”

NGUYỄN QUỐC