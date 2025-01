Trao tiền hỗ trợ cho cháu bé mắc bệnh thoát vị não

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình cháu R’Ô H’Yêu

Lúc mới sinh ra, cháu R’Ô H’Yêu mắc bệnh lạ, phần mũi sưng to. Gia đình đưa cháu đi khám thì được xác định mắc bệnh thoát vị não, màng não gốc trán, mũi. Dù được chữa trị nhiều nơi nhưng bệnh tình không khỏi. Căn bệnh khiến người cháu hay đau nhức, sốt, cơ thể còi cọc. Trong quá trình làm công tác dân vận, Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện hoàn cảnh khó khăn của cháu, đã nhanh chóng kết nối với Báo SGGP.

Tiếp nhận tiền hỗ trợ, gia đình cháu R’Ô H’Yêu gửi lời cảm ơn đến bạn đọc và Báo SGGP đã giúp đỡ. Số tiền này có ý nghĩa to lớn trong việc giúp gia đình có thêm điều kiện đưa cháu đi chữa trị.

HỮU PHÚC