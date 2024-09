Triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao: Giá thành sản xuất 1kg lúa đã giảm 7%-20%

Qua tính toán sau thu hoạch, mô hình cho kết quả giảm 40%-50% lượng giống gieo sạ; giảm 30%-40% lượng phân bón đạm; giảm 3-4 lần phun thuốc bảo vệ thực vật và giảm 30%-40% lượng nước tưới so với canh tác ngoài mô hình. Từ đó, giá thành sản xuất 1kg lúa đã giảm 7%-20% (giảm 252-822 đồng/kg); góp phần giảm 7,6-12 tấn CO 2 /ha so với canh tác ngoài mô hình. Tất cả mô hình thí điểm đều được doanh nghiệp liên kết thu mua.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam cho biết, nhiệm vụ của Đề án là xây dựng phương thức sản xuất, nông dân liên kết được với doanh nghiệp, đảm bảo đầu vào đầu ra, tăng lợi nhuận cao nhất cho nông dân. Thứ trưởng Trần Thanh Nam yêu cầu các tỉnh tham gia Đề án tiếp tục thực hiện mô hình thí điểm trong vụ đông xuân tới; tổng hợp các số liệu về mô hình thí điểm để làm sổ tay phổ biến đến nông dân. Bộ NN-PTNT sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc tiếp tục đồng hành cùng địa phương thực hiện đạt kết quả các mô hình thí điểm; sẽ có cơ chế thí điểm chi trả tín chỉ carbon thấp cho mô hình đạt kết quả.

TUẤN QUANG