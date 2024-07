Triển khai hiệu quả việc cấp lý lịch tư pháp qua VneID

Ngày 19-6-2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 06/2024/TT-BTP đơn giản hoá nhiều thủ tục trong cấp phiếu lý lịch tư pháp

Ngày 10-7, báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, Bộ Tư pháp cho biết, các sở tư pháp trên toàn quốc đã cấp được 609.054 phiếu lý lịch tư pháp (LLTP), tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2023. Một số địa phương có số lượng phiếu cấp nhiều là TPHCM, TP Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Cần Thơ, An Giang, Đồng Nai, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương.

Cũng theo báo cáo, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã tiếp nhận và xử lý được 219.207 thông tin (tăng 46% so với cùng kỳ năm 2023); cung cấp cho các sở tư pháp 33.800 thông tin; cập nhật và tạo lập, tích hợp vào cơ sở dữ liệu 158.411 thông tin (tăng 45,20% so với cùng kỳ năm 2023).

Đặc biệt, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và TP Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thí điểm cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID từ ngày 22-4. Việc thí điểm này đã tạo thêm một sự lựa chọn mới thuận lợi cho người dân được cấp phiếu LLTP, được người dân đón nhận rất tích cực, tạo tiền đề quan trọng cho việc nhân rộng triển khai trong toàn quốc. Tính đến cuối tháng 6, ở TP Hà Nội có khoảng 60%, Thừa Thiên Huế có khoảng 70% yêu cầu cấp phiếu được thực hiện qua phương thức này.

ANH PHƯƠNG