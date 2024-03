Triển khai RFID hiện đại hóa vận hành kho hàng là xu hướng chủ đạo

Zebra Technologies Corporation (Nasdaq: ZBRA), nhà cung cấp giải pháp số hàng đầu, hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối dữ liệu, tài sản và con người một cách thông minh đã công bố kết quả của Nghiên cứu toàn cầu về ngành kho hàng năm 2023, trong đó xác nhận 58% các nhà quản lý có trách nhiệm ra quyết định trong lĩnh vực kho hàng có kế hoạch triển khai công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) vào năm 2028, giúp tăng khả năng hiển thị hàng hóa lưu kho và giảm tình trạng hết hàng.

Zebra nhận định, các nhà quản lý ngành kho hàng cũng đang tăng cường năng lực cho đội ngũ nhân viên tuyến đầu bằng cách tự động hóa kho hàng nhằm tối ưu hóa vận hành và tăng khả năng hiển thị giám sát hàng hóa lưu kho.

Mới đây, Nhất Tín Logistics, một công ty chuyển phát nhanh của Việt Nam, đã đưa giải pháp quét mã vạch của Zebra vào sử dụng tại tất cả các chi nhánh của mình để tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc của các bưu kiện nhận được, đáp ứng nhu cầu hàng cần giao ngày càng tăng do kỳ vọng cao của người tiêu dùng trong nền kinh tế theo yêu cầu.

Trước sự cần thiết và nhu cầu của doanh nghiệp, Zebra đã đưa ra danh mục giải pháp toàn diện của Zebra giúp hãng luôn tiên phong trong hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của Việt Nam, bằng cách cung cấp các công cụ như máy kiểm kho MC94xx, máy kiểm kho TC53/TC58, máy tính bảng công nghiệp ET60/ ET65, máy in mã vạch để bàn ZD421, máy in mã vạch di động ZQ600 Plus Series, phần mềm VisibilityIQ Foresight, máy kiểm kho đeo tay WS50 RFID và máy in công nghiệp ZT231 RFID.