Triển khai toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đã có 75 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu, trong đó, 66 lượt đại biểu chất vấn, 9 lượt đại biểu tranh luận. Các đại biểu Quốc hội đã thể hiện trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, có trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề.

Các thành viên Chính phủ, trưởng ngành nắm chắc thực trạng của ngành, lĩnh vực phụ trách, cơ bản trả lời đầy đủ, thẳng thắn, giải trình, làm sáng tỏ nhiều vấn đề và đề ra giải pháp để triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội nhận định, phiên chất vấn cho thấy, về cơ bản, các nghị quyết của UBTVQH đã được các cơ quan triển khai nghiêm túc với nhiều giải pháp đồng bộ, tạo được chuyển biến tích cực và đạt được kết quả cụ thể ở hầu hết các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, việc triển khai một số nghị quyết, nhiệm vụ còn chậm, một số nội dung, chỉ tiêu trong các nghị quyết chưa hoàn thành, chưa đạt yêu cầu, chậm chuyển biến, hoặc còn khó khăn, vướng mắc, cần phải sớm được khắc phục, tháo gỡ, giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ trưởng, trưởng ngành tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các nghị quyết của UBTVQH về giám sát chuyên đề và chất vấn, tập trung khắc phục kịp thời, đầy đủ, hiệu quả những tồn tại, hạn chế trong từng lĩnh vực.

Cụ thể, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Công thương đảm bảo an toàn, an ninh năng lượng; hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; sớm có phương án xử lý trong dài hạn việc thực hiện bảo quản riêng về xăng dầu dự trữ quốc gia.

Bộ NN-PTNT tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về nhãn hiệu, thương hiệu nông sản chủ lực; kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; thực hiện các giải pháp khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Bộ VH-TT-DL tập trung chỉ đạo phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; nghiên cứu, xây dựng quy định điều chỉnh một số lĩnh vực về văn hóa, nghệ thuật; có cơ chế khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho văn hóa, công nghiệp văn hóa. Có giải pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chuẩn mực đạo đức xã hội.

Bộ Nội vụ hoàn thành việc sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư và quản lý tài sản sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Khẩn trương rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch liên quan để hoàn thành việc xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Bộ Tư pháp khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng.

Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự. Tăng cường đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài, tội phạm hoạt động núp bóng doanh nghiệp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ. Triển khai toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Trong sáng 22-8, đáng chú ý, đại biểu Leo Thị Lịch (Bắc Giang) chất vấn về thu hút sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ra trường. Trả lời, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nêu rõ chiến lược phát triển cán bộ, thu hút sinh viên xuất sắc, người có tài năng vào khu vực công. Cùng với đó, Bộ Chính trị cũng đã có Kết luận số 86, Chính phủ có Nghị định số 140 về thu hút sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ra trường.

Tuy nhiên, đến thời điểm năm 2021, cả nước mới thực hiện việc thu hút sinh viên xuất sắc, các nhà khoa học trẻ đối với 2.891 người, trong đó ở trung ương là 1.110 người, ở địa phương 1.781 người. Các địa phương đã xây dựng chính sách đặc thù để thu hút sinh viên xuất sắc, người có tài năng vào khu vực công. Sau khi có Nghị định 140, trong năm 2022 và 2023, cả nước tiếp tục thu hút được 584 người, trong đó ở trung ương 170 người, ở địa phương 414 người. Tuy mong muốn, yêu cầu rất cao, nhưng thực tế triển khai vấn đề này vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tiếp tục tham mưu Thủ tướng Chính phủ về nội dung này, hướng tới xây dựng không gian rộng hơn, thu hút hiệu quả sinh viên xuất sắc, người có tài năng vào hệ thống chính trị.

