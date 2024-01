Triển vọng về bán dẫn

Theo dự báo của Tổ chức Thống kê thương mại sản phẩm bán dẫn trên thế giới (IDC) - một tổ chức do các nhà sản xuất bán dẫn (chip) lớn thành lập, thị trường chip toàn cầu dự kiến tăng trưởng 13,1% trong năm 2024, đạt trị giá kỷ lục 588,36 tỷ USD, sau sự suy giảm trong năm 2023, nhờ nhu cầu ngày càng tăng đối với sản phẩm chip sử dụng trong trí tuệ nhân tạo (AI).

Nỗ lực của những công ty chủ chốt sản xuất chip như TSMC, Samsung và Intel, cùng việc ổn định nhu cầu của người dùng sẽ thúc đẩy tăng trưởng 2 con số trong ngành đúc bán dẫn toàn cầu trong năm tới.

IDC đã điều chỉnh nâng mức dự báo so với mức dự báo tăng trưởng 11,8% đưa ra hồi tháng 6 vừa qua. Nếu đạt được mức tăng trưởng nói trên, quy mô thị trường chip tính theo đơn hàng sẽ vượt mức kỷ lục 574,08 tỷ USD ghi nhận năm 2022. Dự báo cho thấy triển vọng lạc quan trên thị trường chip, khi ngành này ghi nhận dấu hiệu phục hồi do nhu cầu ứng dụng AI tạo sinh sau khi OpenAI cho ra mắt công cụ chatbot ChatGPT; sự cải thiện về doanh số bán máy tính cá nhân và điện thoại thông minh. Xét sản phẩm, chip nhớ sẽ dẫn đầu mức tăng trưởng chung của thị trường trong năm 2024, với doanh số dự kiến tăng 44,8% so với năm 2023.

Thị trường chip logic cũng được dự báo mức tăng trưởng 9,6%, thị trường chip cảm biến hình ảnh dự kiến sẽ tăng 1,7%. Xét theo khu vực, châu Mỹ dự kiến tăng trưởng mạnh nhất với mức 22,3%. Thị trường châu Á - Thái Bình Dương, nơi có nhiều công ty đặt cơ sở sản xuất điện thoại thông minh và máy tính cá nhân, sẽ tăng trưởng 12%.

Việc tích hợp nhiều chức năng AI hơn vào các thiết bị cá nhân, bao gồm điện thoại thông minh, PC và thiết bị đeo, sẽ thúc đẩy nhu cầu về chip. Ngoài ra, lệnh cấm xuất khẩu chip của Mỹ đã khiến Trung Quốc mở rộng năng lực sản xuất một cách mạnh mẽ, gây áp lực về giá chip đối với các nơi khác ngoài Trung Quốc. Các công nghệ sản xuất chip tiên tiến cũng ngày càng nổi bật để đáp ứng nhu cầu về hiệu suất chip ngày càng tăng.

KHÁNH MINH