Triệt phá đường dây ma túy, bắt 30 đối tượng

Trưa 23-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, từ việc phát hiện 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn, lực lượng công an đã mở rộng điều tra, triệt phá đường dây tội phạm quy mô lớn, bắt giữ 30 đối tượng, thu giữ khoảng 1 tấn tang vật liên quan.

Các đối tượng và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, đầu tháng 6, Công an xã Đông Thạnh, TPHCM kiểm tra đột xuất một khách sạn trên địa bàn, phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định phía sau nhóm này là một đường dây cung cấp ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy hoạt động quy mô lớn, liên tỉnh.

Công an xã Đông Thạnh đã rà soát, thu thập tài liệu, nhận diện các đối tượng tham gia ở nhiều khâu trong đường dây. Trước tính chất phức tạp của vụ án, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập chuyên án đấu tranh.

Đối tượng và tang vật vụ án

Sau thời gian điều tra, ban chuyên án đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ 30 đối tượng liên quan đến các hành vi tổ chức sử dụng, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; mua bán phương tiện, dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm gần 1kg ma túy đá, 5,5 lít dung dịch chứa chất ma túy, 2 ô tô, 5 mô tô, 48 cân tiểu ly, 37 điện thoại di động, máy tính, ổ cứng dữ liệu, máy in, máy ép nhựa cùng nhiều tài sản liên quan.

Đáng chú ý, quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ hơn 12.000 bình, nỏ và ống thủy tinh các loại; khoảng 550kg túi nylon dùng để đóng gói ma túy; hơn 500 dụng cụ phân chia ma túy cùng nhiều thùng carton phục vụ đóng gói, vận chuyển. Tổng khối lượng tang vật thu giữ khoảng 1 tấn.

Nhiều tang vật, dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy bị công an thu giữ

Theo cơ quan điều tra, đây không đơn thuần là một đường dây mua bán ma túy mà còn hình thành “hệ sinh thái” phục vụ hoạt động phạm tội, từ nguồn cung ma túy, kho chứa, đóng gói, vận chuyển đến cung cấp phương tiện, dụng cụ phục vụ sử dụng trái phép chất ma túy.

MẠNH THẮNG - KIẾN VĂN