Triệt phá đường dây sản xuất hơn 100.000 dụng cụ sử dụng ma túy

Sáng 22-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố 12 đối tượng liên quan đường dây sản xuất, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô lớn.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ, bán thành phẩm các loại cùng nhiều máy móc phục vụ hoạt động sản xuất.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án

Trước đó, đầu tháng 6-2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM chủ trì, phối hợp Công an phường Bình Tân kiểm tra hành chính một căn nhà trên địa bàn phường Bình Tân. Lực lượng chức năng phát hiện Hồ Thị Bảo Nhi và Huỳnh Văn Thắng dương tính với ma túy methamphetamine.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 gói ma túy, 1 nỏ thủy tinh đã qua sử dụng và 10 nỏ thủy tinh chưa qua sử dụng vừa được giao đến.

Tang vật vụ án

Cùng thời điểm, Công an phường Tân Định phát hiện nhiều đầu mối có dấu hiệu liên quan hoạt động mua bán, vận chuyển nỏ thủy tinh, bình thủy tinh và nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ án

Các thông tin thu thập được cho thấy những đầu mối này có liên hệ với hướng điều tra mà Phòng PC04 đang tập trung làm rõ. Trước tình hình trên, Giám đốc Công an TPHCM và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung lực lượng làm rõ toàn bộ đường dây.

Hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm các loại bị cơ quan Công an thu giữ

Kết quả điều tra xác định Đàm Thị Mai giữ vai trò trung tâm trong việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ. Các đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh hàng thủy tinh để làm bình phong sản xuất, mua bán số lượng lớn nỏ thủy tinh, coóng thủy tinh, bình hút, cân tiểu ly, túi zip, bật lửa...

Dù biết rõ đây là các vật dụng phục vụ người nghiện sử dụng ma túy, nhóm này vẫn tổ chức sản xuất để thu lợi bất chính. Để che giấu hành vi, các đối tượng sử dụng điện thoại, mạng xã hội và dịch vụ giao nhận công nghệ, hình thành chuỗi cung ứng khép kín từ khâu nguyên liệu, sản xuất đến tiêu thụ.

Các đối tượng cùng tang vật

Khám xét đồng loạt nhiều địa điểm trên địa bàn TPHCM, lực lượng chức năng đã triệt xóa toàn bộ các mắt xích trong đường dây; thu giữ hơn 100.000 mẫu vật liên quan, gồm hơn 14.000 nỏ thủy tinh thành phẩm, gần 2.000 bình thủy tinh các loại, hàng chục ngàn ống và đoạn ống thủy tinh cùng nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng phục vụ hoạt động sản xuất.

MẠNH THẮNG