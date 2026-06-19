Xóa các tụ điểm ma túy, làm sạch địa bàn

Nhiều tụ điểm ma túy “núp” trong các khu dân cư, nhà trọ, cơ sở lưu trú đã bị loại bỏ sau 45 ngày đêm Công an TPHCM triển khai cao điểm “làm sạch địa bàn”.

Từ một tụ điểm, phá cả đường dây

23 giờ một đêm giữa tháng 5, khu nhà trọ trên địa bàn xã Hưng Long vẫn sáng đèn. Nhiều tổ công tác của công an địa phương đồng loạt kiểm tra cư trú, rà soát nhân khẩu và test nhanh ma túy đối với các trường hợp nghi vấn. Qua kiểm tra 26 hộ dân và 9 khu nhà trọ, lực lượng chức năng phát hiện 6 trường hợp dương tính với ma túy, đồng thời đưa các đối tượng về trụ sở làm rõ, xử lý.

Tại phường An Phú, lực lượng công an đã liên tục tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, các chung cư cho thuê, nhà trọ, cơ sở lưu trú, cầm đồ, massage... Chỉ trong một đêm, hàng chục cơ sở được kiểm tra, hàng trăm trường hợp được test nhanh ma túy, qua đó phát hiện nhiều vi phạm về cư trú, đăng ký kinh doanh và một số trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xã Hưng Long đồng loạt kiểm tra cư trú, test nhanh ma túy tại các khu dân cư, nhà trọ trên địa bàn. ẢNH: MẠNH THẮNG

Đáng chú ý, cũng qua công tác quản lý địa bàn, cuối tháng 5-2026, từ việc phát hiện một đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại phường Vũng Tàu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM đã lần theo dấu vết, triệt phá một đường dây tội phạm ma túy hoạt động liên tỉnh.

Khi phát hiện manh mối, nhiều tổ công tác đồng loạt ra quân trên các địa bàn Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Long Hải và một số địa phương lân cận tại TP Đồng Nai. Chuyên án nhanh chóng được mở rộng. Kết quả, lực lượng chức năng đã truy xét, bắt giữ và làm việc với 173 đối tượng liên quan; khởi tố 150 bị can; triệt xóa 5 đường dây với hơn 20 phân nhánh tội phạm ma túy.

Trong quá trình bị vây bắt, nhiều đối tượng chống trả quyết liệt bằng hung khí và bình xịt hơi cay khiến một số cán bộ, chiến sĩ bị thương. Tuy nhiên, với quyết tâm trấn áp tội phạm đến cùng, lực lượng công an đã khống chế toàn bộ các đối tượng.

Trên đây chỉ là một số vụ việc điển hình trong cao điểm 45 ngày đêm “làm sạch địa bàn” do Công an TPHCM triển khai. Điểm đáng chú ý là phần lớn các vụ việc được phát hiện từ công tác quản lý địa bàn, rà soát cư trú hoặc từ thông tin phản ánh từ người dân.

Không còn những đợt kiểm tra đơn lẻ, lần này toàn bộ hệ thống công an từ thành phố đến cơ sở được huy động đồng bộ với yêu cầu rà từng địa bàn, nắm từng nhân khẩu, phát hiện từ sớm các nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy. Những kết quả bước đầu đã cho thấy hiệu quả của chủ trương “làm sạch địa bàn từ gốc”, lấy cơ sở làm trọng tâm trong cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy.

Chủ động ngăn ngừa từ sớm

Song song với đấu tranh, triệt phá, công tác phòng ngừa chủ động cũng được triển khai mạnh mẽ tại các phường, xã. Công an các địa phương tăng cường tiếp nhận tin báo, phản ánh của người dân; phát huy vai trò của lực lượng an ninh trật tự cơ sở theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi vấn.

Tại phường Chánh Hiệp, Trung tá Nguyễn Thanh Hưng, Trưởng Công an phường, cho biết, đơn vị tập trung nắm chắc địa bàn, nắm chắc đối tượng; đồng thời làm sạch dữ liệu cư trú theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, không để tội phạm lợi dụng sơ hở để ẩn náu.

Cùng với rà soát, kiểm tra, ở nhiều địa phương, các mô hình phòng ngừa cũng đang phát huy hiệu quả thiết thực. Điển hình như tại phường Tăng Nhơn Phú, mô hình “Câu lạc bộ Chủ nhà trọ - An ninh, an toàn, nói không với ma túy” được triển khai với sự tham gia của đông đảo chủ cơ sở cho thuê trọ.

Họ đã trở thành “tai mắt” hỗ trợ lực lượng công an phát hiện các dấu hiệu nghi vấn ngay từ đầu. Tại phường Bến Cát, mô hình “Nhà trọ kiểu mẫu về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy” gắn với cam kết “nhà trọ không ma túy” cũng đang được nhân rộng. Chủ nhà trọ chủ động khai báo lưu trú, phối hợp quản lý người thuê và lắp đặt hệ thống camera giám sát.

Không chỉ tại khu dân cư, công tác phòng ngừa còn được triển khai tại các doanh nghiệp. Chẳng hạn, Công an phường Tây Nam phối hợp test nhanh ma túy với hơn 500 công nhân của một công ty đóng chân trên địa bàn.

Các ứng dụng số “SOS An ninh trật tự”, “Điểm giáo dục cộng đồng về phòng, chống ma túy”… được các địa phương triển khai, nhận được sự đồng tình ủng hộ, hưởng ứng của đông đảo người dân. Nhiều địa phương lắp đặt hệ thống camera an ninh cộng đồng, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý địa bàn và truy xét đối tượng.

MẠNH THẮNG - TÂM TRANG