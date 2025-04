Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt 7 đối tượng cùng hàng ngàn viên ma túy

Sáng 20-4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt 7 đối tượng, thu giữ hàng ngàn viên ma túy.

Các đối tượng trong đường dây ma túy bị bắt giữ cùng tang vật

Qua công tác điều tra, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, có tổ chức do Nguyễn Bá Khánh (sinh năm 1989, trú phường An Hưng, TP Thanh Hóa) cầm đầu, chuyên cung cấp các loại ma túy tổng hợp từ TP Hà Nội về TP Thanh Hóa và các huyện lân cận tiêu thụ.

Nhận định đây là đường dây mua bán trái phép phức tạp, hoạt động liên tỉnh với nhiều thủ đoạn tinh vi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã lập chuyên án đấu tranh.

Clip phá đường dây ma túy liên tỉnh

Qua điều tra xác định, để móc nối với các con nghiện, Nguyễn Bá Khánh thường xuyên ra Hà Nội, thuê ở tại các nhà nghỉ, khách sạn hạng sang để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Khi có khách mua ma túy, Khánh sẽ trực tiếp liên hệ với đối tượng bán ma túy tại Hà Nội để lấy “hàng”, sau đó chia ma túy thành các gói nhỏ, gửi theo đường xe khách về Thanh Hóa.

Tại Thanh Hóa, các đối tượng “đàn em” của Khánh sẽ nhận ma túy từ xe khách và giao cho đối tượng mua. Để che giấu hành vi của mình, các đối tượng thường liên lạc với nhau qua tài khoản ảo trên các ứng dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ để giao dịch.

Ngày 17-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa) huy động lực lượng đột kích và khám xét đồng loạt tại 4 địa điểm ở Hà Nội, nơi Nguyễn Bá Khánh và đồng bọn tổ chức mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình khám xét, ngoài Nguyễn Bá Khánh, lực lượng công an đã bắt giữ thêm 6 đối tượng, gồm: Lê Đình Lâm (sinh năm 1990, trú phường Phú Sơn), Đoàn Bảo Duy (sinh năm 1995, trú phường Đông Tân), Lê Thế Nam (inh năm 1984, trú phường Đông Lĩnh, cùng TP Thanh Hoá); Lê Đình Trung (sinh năm 1992, trú thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương), Lê Văn Tường (sinh năm 1999, trú xã Đại Hùng, TP Sầm Sơn) và Lê Thị Huyền Trang (sinh năm 1997, trú huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái).

Tang vật thu giữ gồm hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tài liệu, tang vật liên quan. Hiện chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

DUY CƯỜNG