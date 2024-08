Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 34kg ma túy

Chiều ngày 6-8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt 4 đối tượng, thu giữ 34kg ma túy đá.

Nguyễn Tính (dấu X), 3 đối tượng và tang vật. Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Sau khi lập chuyên án đấu tranh, lúc 11 giờ ngày 2-8, tại Bến xe khách huyện Ngọc Lặc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Cục Hải quan Thanh Hóa, Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) và công an 2 huyện Mường Lát, Ngọc Lặc bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy. 3 đối tượng gồm: Sung Văn Hơ (sinh năm 1997), Hơ Văn Gia (sinh năm 2005, đều trú bản Cơm, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát) và Thao Chứ Ly (sinh năm 1996, trú bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát).

Khám xét tại chỗ, Ban chuyên án thu giữ 32 túi nilon bên trong đựng chất tinh thể màu trắng, trọng lượng 32kg. Đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận đây là ma túy đá, được thuê vận chuyển ra Hà Nội.

Mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tính (sinh năm 1986, thường trú xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) khi đối tượng này đang ở tại chung cư Time City thuộc phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ thêm 2kg ma túy.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định, đây là đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy có tổ chức, tính chất phức tạp, phạm vi hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Trong đó, Nguyễn Tính là đối tượng đã móc nối, giao dịch với đối tượng bên kia biên giới, sau đó chỉ đạo Sung Văn Hơ, Hơ Văn Gia, Thao Chứ Ly vận chuyển ma túy ra Hà Nội để đem đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

* Cùng ngày, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt giữ Phạm Tiến Đạt (30 tuổi, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Thông tin ban đầu, tháng 3-2024, Công an quận Hải Châu phát hiện một nhóm người ngoại tỉnh thường đến TP Đà Nẵng, tiếp xúc với các đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn nên tiến hành điều tra.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định các đối tượng này nhận ma túy trực tiếp từ bên Lào đưa về Việt Nam qua đường tiểu ngạch và thuê người vận chuyển vào địa bàn TP Đà Nẵng tiêu thụ.

Đến ngày 6-6, tại một khách sạn trên địa bàn phường Bình Hiên (quận Hải Châu) Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang Trần Kim Hoàn (52 tuổi, trú Đô Lương, Nghệ An) đang tàng trữ 1kg ma túy ketamine, 2.110 viên thuốc lắc cùng một số tang vật liên quan.

Hoàn khai, được một người Lào thuê vận chuyển số ma túy trên vào Đà Nẵng và được trả tiền công là 20 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, công an xác định Phạm Tiến Đạt (30 tuổi, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu) là nghi can tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy này.

Đối tượng Đạt có tiền án, tiền sự về tội “Cố ý gây thương tích” và “Cướp giật tài sản”, nhiều lần bị xử phạt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi đồng bọn bị bắt giữ, Đạt vẫn tiếp tục nhiều lần qua Lào tìm mua ma túy, vận chuyển qua đường tiểu ngạch đưa về Đà Nẵng tiêu thụ.

Đối tượng Phạm Tiến Đạt. Ảnh: CACC

Qua theo dõi, tối ngày 5-8, các trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận bắt quả tang Đạt về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ khoảng 1kg ketamine, gần 100 viên thuốc lắc cùng một số tang vật khác.

Đến nay, Công an quận Hải Châu thu giữ khoảng 2kg Ketamine và 2.200 viên thuốc lắc của đường dây mua bán trái phép chất ma túy này.

Sáng ngày 6-8, bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Quận ủy quận Hải Châu và Chủ tịch UBND quận Hải Châu Lê Tự Gia Thạnh đã chúc mừng, thưởng nóng Công an quận Hải Châu về thành tích xuất sắc.

DUY CƯỜNG