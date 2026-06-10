Thủ tướng gửi Thư khen các đơn vị phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia

Ngày 10-6, tại TPHCM, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho các lực lượng có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy quy mô lớn từ nước ngoài về Việt Nam.

Đây là chuyên án quy mô lớn, trải dài trên 11 tỉnh, thành phố và nước ngoài, bắt giữ tổng cộng 403 đối tượng.

Thừa ủy quyền, Thượng tướng Nguyễn Văn Long trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chủ trì lễ trao thưởng. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, lãnh đạo Công an TPHCM, Công an các địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố Thư khen của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi 9 đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc. Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an cũng quyết định khen thưởng cho 35 tập thể tham gia phá án.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long trao Quyết định khen thưởng của Bộ Công an cho các đơn vị xuất sắc tham gia chuyên án

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an phát hiện một đường dây ma túy hoạt động xuyên quốc gia có tính chất khép kín, quy mô lớn, liên quan đến nhiều đối tượng và địa bàn.

Ngày 14-1-2026, được sự chấp thuận của lãnh đạo Bộ Công an, Cục C04 đã chủ trì, phối hợp cùng các cục nghiệp vụ, công an 11 tỉnh, thành phố, gồm TPHCM, Tây Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Nghệ An, cùng các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan để xác lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng cùng tang vật bị cơ quan Công an thu giữ

Sau thời gian dài trinh sát, ngày 15-4-2026, Ban chuyên án quyết định ra quân đồng loạt tại nhiều mũi tấn công. Ngay ngày đầu tiên, các tổ công tác đã khống chế 119 đối tượng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng phá án và người dân.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án trong giai đoạn 1, các lực lượng chức năng bắt giữ tổng cộng 403 đối tượng; thu giữ 88,3 kg ma túy tổng hợp, 6.386 viên thuốc lắc, 19 bánh heroin, 416 gói ma túy dạng "nước vui", 60 đầu thuốc lá điện tử chứa chất cấm và 206 kg khí N 2 O; tịch thu 7 khẩu súng, 35 viên đạn, 16 xe ô tô, 36 xe máy, 229 điện thoại di động cùng gần 4,5 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 45 vụ án, khởi tố 230 bị can, xử lý vi phạm hành chính 114 đối tượng và đang tiếp tục phân loại hồ sơ đối với các đối tượng còn lại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đánh giá, đây là tổ chức tội phạm ma túy có tính chất khép kín và manh động cao. Các đối tượng triệt để lợi dụng công nghệ cao, sử dụng các ứng dụng liên lạc mã hóa ẩn danh và tài khoản ngân hàng, ví điện tử ảo để điều hành từ xa, chia nhỏ các khâu vận chuyển qua nhiều tầng nấc trung gian nhằm xóa dấu vết và hợp thức hóa dòng tiền.

Lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh, thành tham dự chương trình

Địa bàn hoạt động của chúng trải rộng trên nhiều tỉnh thành, lợi dụng địa hình hiểm trở tại vùng biên giới, đường mòn, lối mở và khu vực giáp ranh để tuồn ma túy vào nội địa. Các đối tượng trong đường dây phần lớn có tiền án, tiền sự, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ.

Việc kịp thời bóc gỡ toàn bộ đường dây đã ngăn chặn một lượng lớn "cái chết trắng" tràn vào các đô thị lớn, không để hình thành các "điểm nóng" phức tạp về ma túy. Đồng thời nâng cao vị thế và năng lực của Việt Nam trong việc phối hợp, hợp tác quốc tế đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia trong tình hình mới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đánh giá cao sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng CAND ở cả 3 cấp cùng các đơn vị chức năng liên quan. Chiến công này đã thực hiện đúng phương châm chỉ đạo của Bộ Công an: "Nắm tình hình từ sớm, từ xa, đánh trúng, chặt đứt toàn bộ đường dây".

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình

Trong Thư khen, Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt biểu dương và nhấn mạnh: “Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện bản lĩnh, sự mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng của các lực lượng tham gia đấu tranh, khám phá vụ án. Kết quả này đã góp phần ngăn chặn hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào nước ta, không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế, giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.

MẠNH THẮNG