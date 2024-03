Sáng 26-3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thường kỳ quý 1, năm 2024. Tại đây, lãnh đạo Bộ Công an đã thông tin về những kết quả công tác công an quý 1.

Theo Bộ Công an, trong quý 1 vừa qua, nhiều công an đơn vị, địa phương lập chiến công xuất sắc, triệt phá nhiều đường dây tội phạm quy mô lớn, xuyên quốc gia; tổ chức điều tra, phá án, làm việc xuyên tết.

Nhiều chuyên án lớn, vụ việc phức tạp được điều tra, khám phá nhanh chóng, tạo dư luận tốt trong nhân dân. Trong quý 1, theo Bộ Công an, đã xảy ra 13.640 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 15,85% so với quý 4, năm 2023); hầu hết các loại tội phạm giảm mạnh, như: giết người giảm 21,62%; cố ý gây thương tích giảm 30,29%; lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 33,93%.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin tại cuộc họp báo

Các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 10.925 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 80,1%; bắt, xử lý hơn 24.000 đối tượng; triệt phá 44 băng, nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 1.152 đối tượng truy nã; bắt, xử lý 2.191 vụ, 10.113 đối tượng cờ bạc. Phát hiện hơn 9.400 vụ, hơn 14.800 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 112kg heroin, hơn 650kg và hơn 741.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 765kg cần sa.

Trong quý 1, theo báo cáo, công an các đơn vị, địa phương đã tập trung xử lý các loại tệ nạn xã hội; tội phạm sử dụng công nghệ cao; buôn bán hàng giả, trốn thuế... Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; tăng cường đấu tranh với hành vi vi phạm trong quy hoạch, cấp phép, quản lý, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản, đưa, nhận hối lộ.

Cụ thể, phát hiện 231 vụ, 491 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ (tăng 10% số vụ, 26,55% số đối tượng so với quý 3, năm 2023); phát hiện hơn 2.200 vụ, hơn 3.300 cá nhân, 5 tổ chức phạm tội về trật tự quản lý kinh tế (tăng 1.132 vụ, 1.575 cá nhân, 1 tổ chức so với quý 1, năm 2023); điều tra xử lý 88 vụ buôn lậu, hơn 1.200 vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, 56 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, 33 vụ trốn thuế. Phát hiện, xử lý 184 vụ, 235 cá nhân, 1 tổ chức phạm tội về môi trường.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: AN HUY

Cũng theo Bộ Công an, thời gian qua, bộ tiếp tục gương mẫu thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong công an nhân dân và tham mưu, nòng cốt, thúc đẩy chuyển đổi số theo Đề án 06 của Chính phủ, nhất quán thực hiện mục tiêu góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thiểu tham nhũng vặt, xây dựng môi trường hành chính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân. Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đạt trên 96%.

Thời gian tới, Bộ Công an xác định nhiều nhiệm vụ nặng nề, trong đó có việc bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trọng tâm là bảo đảm an ninh, an toàn các hội nghị Trung ương, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ...

Đồng thời, tập trung nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia; bảo đảm an ninh xã hội, giữ vững an ninh các vùng chiến lược và các thành phố lớn. Tăng cường bảo đảm an ninh cơ sở, xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở những vấn đề phức tạp về an ninh, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông và an ninh, an toàn các hệ thống thông tin quốc gia.

Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đấu tranh với tội phạm theo tuyến, địa bàn trọng điểm và hệ loại đối tượng, tuyệt đối không “trùng xuống”, “xả hơi” sau cao điểm. Tăng cường công tác phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; tập trung đấu tranh với tội phạm hình sự, tội phạm ma túy trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm, phức tạp; đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp kéo giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2023. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

