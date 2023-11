Triệt xóa đường dây buôn bán hàng cấm "khủng", thu giữ trên 3,5 tấn pháo

Ngày 23-11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Lộc Hà vừa triệt xóa đường dây buôn bán pháo trái phép, khởi tố 11 đối tượng về hành vi “Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm”, thu giữ trên 3,5 tấn pháo.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng đầu năm 2023, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện một số đối tượng đăng tải các thông tin, hình ảnh quảng cáo việc mua bán pháo hoa nổ, pháo nổ trên các trang mạng xã hội: Facebook, Zalo, Telegram.

Nhóm đối tượng này nhiều lần thực hiện “buôn bán hàng cấm” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và cả nước với số lượng lớn. Sau khi báo cáo và được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an Lộc Hà đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Sau một thời gian điều tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định đây là ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp, hoạt động từ tháng 7-2022 đến nay, do Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1997), Trần Quốc Phương (sinh năm 1995) cùng trú tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận và Võ Ngọc Sang (sinh năm 2005), trú tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cầm đầu.

Sau khi củng cố hồ sơ, có đủ tài liệu chứng cứ, chứng minh phạm tội của các đối tượng, Ban chuyên án đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ chia làm 3 tổ công tác phối hợp với Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đồng loạt phá án, bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở của 3 đối tượng nói trên, thu giữ trên 600kg pháo nổ các loại, 3 xe máy, 5 điện thoại di động, 3 thẻ ATM cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an huyện Lộc Hà đã phối hợp với Công an TPHCM, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Nghệ An khám xét khẩn cấp chỗ ở, phương tiện của 11 đối tượng trú tại Đắk Nông, Bình Định, TPHCM, Hà Tĩnh, Nghệ An…

Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ gần 3 tấn pháo nổ các loại cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ tháng 7-2022, Nguyễn Tuấn Anh liên hệ với một đối tượng tên “Kim” ở Campuchia để mua pháo. Sau khi liên lạc được với đối tượng tên "Kim" thống nhất được việc mua bán pháo. Nguyễn Tuấn Anh đã lập các tài khoản trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram để quảng cáo, rao bán kiếm lời...

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà đã bắt giữ 14 đối tượng có liên quan, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam 11 bị can về hành vi “Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm”; trong đó, ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng, thu giữ tổng số trên 3,5 tấn pháo nổ, pháo hoa nổ các loại cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.