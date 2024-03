Trình diễn ánh sáng và thực cảnh tại hồ Tây

Chương trình biểu diễn ánh sáng với hàng trăm drone (máy bay không người lái) cùng màn trình diễn thực cảnh tại hồ Tây (Hà Nội) sẽ là điểm nhấn trong chương trình Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024 do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp UBND quận Tây Hồ tổ chức vào ngày 9 và 10-3.