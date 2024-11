Trời lạnh về đêm và sáng sớm tại Bắc bộ, Bắc Trung bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng chiều tối và đêm 1-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Trong đợt không khí lạnh này, khu vực Bắc bộ thời tiết ít thay đổi. Từ đêm 1-11, Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C. Khu vực Thanh Hóa-Nghệ An nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ C.

Trên biển, hiện ở vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6. Dự báo, ngày và đêm 1-11, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m. Đêm 1-11, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng 1,5-2,5m.

Ngoài ra, ngày và đêm 1-11, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.Cảnh báo, ngày và đêm 2-11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3,5m. Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 1-11: Phía Tây Bắc bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển đêm mạnh lên cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận, có mưa rào, dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam bộ, có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm trong những ngày đầu tháng 11 * Khả năng xuất hiện vùng xoáy thuận có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới Ông Mai Văn Khiêm thông tin, trong 10 ngày đầu tháng 11, ở vùng biển phía Nam Biển Đông có khả năng hình thành vùng xoáy thấp, gây ra tình trạng mưa dông và nguy cơ gió giật mạnh trên khu vực giữa và Nam của Biển Đông, cũng không loại trừ trường hợp vùng xoáy thuận có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới làm gia tăng tình trạng thời tiết xấu ở khu vực giữa và Nam của Biển Đông. Cùng với đó, trong những ngày tới, nước ta còn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đáng kể nhất là đợt không khí lạnh tăng cường vào khoảng từ ngày 4 đến 7-11 với cường độ mạnh, khiến khu vực Bắc và giữa của Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển tăng cao từ 2-4m, biển động mạnh. Trên đất liền, từ ngày 3 đến 10-11, khu vực Trung bộ có thể chịu ảnh hưởng tổ hợp của một số hình thái thời tiết xấu gây mưa lớn gồm: Vùng xoáy thấp ở Nam và giữa Biển Đông; ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường cộng với đới gió Đông hoạt động mạnh trên độ cao từ 1.500-5.000m. Đây là một hình thái thời tiết gây mưa đặc biệt lớn điển hình ở khu vực miền Trung. Khu vực miền Trung chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ kéo dài Ngày 31-10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản số 8220/BNN-ĐĐ gửi các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông; UBND các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ miền Trung trong 10 ngày tới.

Theo TTXVN