Trọn niềm tin, kỳ vọng từ cơ sở

Ngày 20-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Là sự kiện chính trị trọng đại mang tầm vóc lịch sử, Đại hội không chỉ hội tụ ý chí, khát vọng của toàn dân, mà còn là lời hiệu triệu thiêng liêng, mở ra chặng đường mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ động nắm tinh thần Đại hội

Hòa chung không khí trang nghiêm, phấn khởi của ngày khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng), tại TPHCM, từ cơ quan, khu dân cư, trường học đến từng gia đình, cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi sát sao lễ khai mạc, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước

8 giờ sáng 20-1, nhiều phường, xã trên địa bàn TPHCM tổ chức cho cán bộ, đảng viên, người dân xem trực tiếp lễ khai mạc Đại hội. Tại phường Tân Sơn Nhất, các chi bộ, cơ quan, đơn vị và trường học đồng loạt tổ chức theo dõi lễ khai mạc qua màn hình lớn. Từ sáng, đông đảo đảng viên khu phố 9 đã có mặt nhà văn hóa khu phố, chăm chú theo dõi từng nội dung được truyền tải từ hội trường Trung ương. Theo ông Trần Quang Huy, Bí thư Chi bộ khu phố 9, đảng viên cơ sở theo dõi Đại hội để nắm chắc tinh thần chỉ đạo, từ đó chủ động nghiên cứu, chuẩn bị cho việc tổ chức thực hiện nghị quyết ngay tại địa bàn dân cư.

Không khí ấy cũng hiện diện tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền - nơi cán bộ, giáo viên và học sinh được nhà trường tổ chức theo dõi trực tiếp lễ khai mạc. Em Hải An, học sinh lớp 11A01 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, chia sẻ, qua lễ khai mạc, em cảm nhận rõ quy mô, tầm vóc và sự trang nghiêm của Đại hội, từ đó thêm tin tưởng vào con đường phát triển đất nước mà Đảng đã lựa chọn.

Tại phường Tân Sơn Nhì, Hội trường Đảng ủy phường chật kín cán bộ, đảng viên theo dõi lễ khai mạc trong không khí phấn khởi, nghiêm túc. Còn ở phường Tăng Nhơn Phú, việc tiếp sóng được tổ chức đồng bộ tại 36 điểm cầu trên địa bàn, thu hút khoảng 2.600 cán bộ, đảng viên tham dự. Chăm chú theo dõi phiên khai mạc, bà Đinh Thị Điều, Bí thư Chi bộ khu phố 32, phường Tăng Nhơn Phú, kỳ vọng các chủ trương tiếp tục bám sát thực tiễn, rõ mục tiêu, giải pháp.

Đông đảo cán bộ, đảng viên phường Thuận An, TPHCM theo dõi Đại hội. Ảnh: TÂM TRANG

Cùng với cán bộ, đảng viên, đông đảo người dân TPHCM cũng dõi theo phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng với niềm tin và kỳ vọng. Nhiều gia đình chủ động theo dõi lễ khai mạc qua truyền hình trực tiếp, vì đây là sự kiện chính trị quan trọng, có tác động trực tiếp đến tương lai đất nước và đời sống mỗi người dân. Theo ông Bùi Tuấn Kiệt, ngụ phường Long Trường, người dân quan tâm đến những chủ trương lớn của Đại hội không phải bằng những khái niệm trừu tượng, mà bằng những thay đổi cụ thể, gần gũi như hạ tầng giao thông thuận lợi hơn, dịch vụ y tế, giáo dục ngày càng tốt hơn, sinh kế ổn định, thủ tục hành chính đơn giản, minh bạch... “Với người dân, phát triển nhanh, bền vững chính là cuộc sống ngày càng thuận lợi, an tâm hơn, chúng tôi kỳ vọng Đại hội sẽ bàn sâu về các nội dung này”, ông Kiệt bày tỏ.

Ở phường Bến Thành, cán bộ, đảng viên và người dân cùng theo dõi lễ khai mạc tại hội trường Đảng ủy và UBND phường. Ông Phan Trung Trinh, Bí thư Chi bộ khu phố 8, mong muốn Đại hội tiếp tục định hình rõ con đường thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược, không chỉ bằng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế mà còn bằng những chuyển biến thực chất trong đời sống người dân.

Trong không khí trang nghiêm của ngày khai mạc, thế hệ trẻ TPHCM cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng. Đảng viên trẻ Dương Thanh Thảo, sinh viên Trường Đại học Sài Gòn, chia sẻ mong muốn Đại hội tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho giáo dục - đào tạo, với những chủ trương, chính sách đột phá, góp phần xây dựng nền giáo dục hiện đại, nhân văn. Với Thảo, theo dõi Đại hội cũng là dịp để mỗi đảng viên trẻ soi chiếu trách nhiệm của bản thân, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới.

Vững vàng nơi “phên dậu” Tổ quốc

Tại vùng biên viễn Cao Bằng, giữa không gian hùng vĩ của thác Bản Giốc, từ đầu giờ sáng, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đàm Thủy (xã Đàm Thủy) đã tập trung rất đông tại hội trường của đơn vị để theo dõi trực tiếp lễ khai mạc Đại hội. Với nhiệm vụ quản lý hơn 18km đường biên giới và 60 mốc quốc giới, trong đó có những cột mốc thiêng liêng nằm giữa rừng sâu, niềm tin của những người lính quân hàm xanh dành cho Đảng luôn sắt son như đá núi.

Thiếu tá Nguyễn Việt Giang, chính trị viên Đồn biên phòng Đàm Thủy, xúc động khi chia sẻ về những kỳ vọng gửi gắm tới Đại hội. Anh nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị luôn mong muốn những quyết sách chiến lược từ Đại hội sẽ tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ và đặc biệt là ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý biên giới. Trong ánh mắt anh rạng ngời niềm tin, Thiếu tá Nguyễn Việt Giang nói: “Chúng tôi mong Đảng tiếp tục quan tâm hơn nữa đến chính sách hậu phương quân đội, để mỗi người lính nơi tuyến đầu yên tâm gắn bó với bản làng, với biên cương Tổ quốc”.

Ngược lên xã Sín Thầu (tỉnh Điện Biên) - cực Tây Bắc của Tổ quốc, nơi có cột cờ A Pa Chải thiêng liêng nằm trên đỉnh núi Khoang La San ở khu vực ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc, nơi “một tiếng gà gáy cả ba nước cùng nghe”, cán bộ, đảng viên, bà con các dân tộc ở địa phương cũng rất quan tâm và kỳ vọng sự thành công của Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong không khí trang nghiêm và đầy tự hào, tuổi trẻ xã Sín Thầu đã tổ chức lễ chào cờ, sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội XIV của Đảng, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và niềm tin son sắt của thế hệ trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng. Hình ảnh những đoàn viên thanh niên Sín Thầu chăm chú theo dõi những thước phim tư liệu về Đảng, về những thành tựu của đất nước đã minh chứng cho sự tiếp nối thế hệ đầy vững chắc.

Đồng chí Pờ Mỳ Lế, Phó Bí thư Thường trực xã Sín Thầu, bày tỏ: “Với niềm vinh dự là người con của mảnh đất Sín Thầu, tôi vô cùng xúc động và tự hào khi thấy dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta ngày càng vững mạnh. Chắc chắn qua Đại hội XIV của Đảng, Đảng ta sẽ tiếp tục có những quyết sách đúng đắn đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc, vị thế quốc tế ngày càng được khẳng định. Đối với những vùng biên viễn như xã Sín Thầu, tôi mong Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục có những chính sách đặc thù, quan tâm đầu tư hạ tầng và phát triển sinh kế bền vững. Hy vọng rằng, ánh sáng của Đại hội sẽ mang lại cuộc sống ấm no hơn cho đồng bào các dân tộc, để biên cương - nơi “phên dậu” của Tổ quốc - mãi vững vàng và mỗi người dân đều tự hào về một Việt Nam hùng cường”.

Khát vọng vươn khơi, giữ vững chủ quyền biển, đảo

Hòa chung niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, cán bộ, đảng viên và ngư dân tại hải đảo xa xôi trên Biển Đông cũng đồng lòng hướng về Đại hội XIV của Đảng. Tại đảo Thanh Lân (ở Đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh) cách đất liền hơn 50km, ngay từ sáng sớm, rất đông cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương đã tập trung tại Trung tâm văn hóa của đảo để xem trực tiếp lễ khai mạc Đại hội, với niềm tin Đại hội sẽ thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Văn Phụ (ở thôn 3, đảo Thanh Lân) cho biết, người dân đảo Thanh Lân kỳ vọng Đảng và Nhà nước tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, điện, nước, y tế, giáo dục; hỗ trợ ngư dân phát triển nghề cá bền vững, gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thực hiện hiệu quả các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định; tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp, phát triển du lịch sinh thái biển đảo theo hướng xanh, sạch, bền vững.

Chị Nguyễn Thị Phương, nữ hộ sinh ở Trạm y tế đảo Thanh Lân, gửi gắm tâm nguyện về sự phát triển của y tế vùng biển đảo và chuyển đổi số, với niềm hy vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra cơ hội để người dân nơi đảo xa được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao, giúp họ vững tâm bám biển, giữ đảo. “Chúng tôi mong muốn được đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế, bổ sung nguồn nhân lực chuyên môn, tăng cường chính sách đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo để cán bộ y tế yên tâm gắn bó lâu dài với đảo”, chị Phương bày tỏ.

Trở vào với khúc ruột miền Trung, tại TP Đà Nẵng, đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 3 Hải quân tổ chức tập trung theo dõi lễ khai mạc Đại hội XIV của Đảng, thể hiện rõ niềm tự hào, sự kỳ vọng vào sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Việc tổ chức cho bộ đội theo dõi khai mạc Đại hội được Vùng 3 Hải quân xác định là một nội dung sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, vun bồi niềm tin, củng cố bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, giúp mỗi quân nhân nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chủ trương của Đảng, gắn với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

NHÓM PV