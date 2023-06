Trong 10 năm, nhân dân quận 1 đã cung cấp gần 25.300 thông tin cho công an

Ngày 27-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 và Công an quận 1 tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp 687 giữa hai đơn vị và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn quận 1, giai đoạn 2013 – 2023.

Từ tin báo của người dân, khám phá 668 vụ án

Theo báo cáo, trong 10 năm qua, Công an quận phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các tổ chức thành viên luôn đổi mới nội dung, biện pháp tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các hoạt động đã được chú trọng đổi mới theo hướng đa dạng hóa về hình thức, đảm bảo có trọng tâm, phù hợp với từng đối tượng, ngắn gọn, dễ hiểu nhằm tuyên truyền đến từng hộ, từng người. Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp gần 25.300 thông tin, trong đó có 13.795 tin có giá trị giúp cho công an điều tra khám phá 668 vụ, bắt và xử lý 944 đối tượng các loại.

Ngoài ra, quần chúng nhân dân còn trực tiếp bắt quả tang nhiều vụ, đối tượng, thu nhiều tài sản cho người bị hại và giao nộp cho công an nhiều tài liệu do các tổ chức phản động tán phát.

Công an 10 phường đã đẩy mạnh công tác chuyển hoá địa bàn, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm, tạo điều kiện để quần chúng tham gia phong trào bảo vệ ANTT ngày càng tốt hơn, xây dựng khu phố, tổ dân phố không có tội phạm, ma tuý, mại dâm, cờ bạc, xây dựng và nhân rộng các loại hình tự quản về ANTT.

Hàng năm, Công an quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận triển khai kế hoạch phối hợp phát động phong trào Toàn dân phát hiện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ trên địa bàn quận 1. Thông qua công tác tuyên truyền vận động, nhân dân đã tích cực tham gia phát hiện, báo tin tố giác, truy bắt tội phạm, vận động 33 đối tượng truy nã đầu thú; cung cấp tin cho lực lượng công an bắt 93 đối tượng truy nã; phát hiện giao nộp 87 súng các loại, 39 lựu đạn, 18.902 viên đạn các loại, 263 mã tấu, 659 vũ khí tự chế.

Bên cạnh đó, Công an 10 phường tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố. Trong 10 năm, lực lượng Bảo vệ dân phố phối hợp tổ chức 783.042 lượt tuần tra, cung cấp cho Công an 16.850 tin về ANTT; phối hợp cùng Công an giải quyết 13.525 vụ việc về ANTT; giúp Công an bắt 715 vụ, 1.029 đối tượng; trực tiếp bắt 153 vụ, 262 đối tượng.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào tuyên truyền

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1 đánh giá, qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp 687, Công an quận đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTT được triển khai, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Bên cạnh đó còn có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, củng cố và nhân rộng, huy động được đông đảo cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế địa phương,

Ngoài những kết quả đã đạt, trong quá trình triển khai thực hiện chương trình phối hợp tại một số thời điểm vẫn còn một số mặt hạn chế như: Hình thức và nội dung phối hợp còn rập khuôn; công tác phối hợp trao đổi thông tin, báo cáo sơ kết, tổng kết ở một số đơn vị còn chậm trễ; một số mô hình tự phòng, tự quản về ANTT ở một vài địa phương, đơn vị thiếu sự tập trung chỉ đạo dẫn đến hiệu quả chưa được như mong muốn.

Để công tác phối hợp phát huy hiệu quả hơn nữa, đồng chí Tô Thị Bích Châu yêu cầu hai đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, TPHCM về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở từng địa phương, đơn vị.

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy hiệu quả các loại hình tuyên truyền phù hợp với tình hình hiện nay. Trong đó, kết hợp giữa các phương pháp truyền thống với việc ứng dụng công nghệ thông tin để nhân dân được cập nhật thông tin kịp thời, thường xuyên, nâng cao cảnh giác, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu cũng lưu ý các đơn vị quan tâm gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, kế hoạch, chương trình công tác, phát triển kinh tế - xã hội và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khác…