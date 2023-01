Trùm buôn lậu Mười Tường lãnh thêm án 14 năm tù

Cùng ra tòa lần này với Mười Tường trong vụ án vận chuyển trái phép 1.397 bao đường cát (tổng trọng lượng gần 7 tấn) qua biên giới, các bị cáo khác với vai trò đồng phạm giúp sức cũng đã lần lượt nhận các mức án: Nguyễn Hoàng Út (Út Mạnh) 13 năm tù; Võ Minh Phương (Phương Cam), Trần Công Tới, Bùi Văn Miền, Trần Văn Phương (Phương Đôn) mỗi bị cáo nhận 8 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Tường Cẩm Tú được tuyên phạt mức án 7 năm tù giam do thành khẩn khai báo, hợp tác điều tra ngay từ đầu.

Trước đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm (Tòa án nhân dân cấp cao tại TP HCM) không chấp nhận kháng nghị, tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh 8 năm tù và 4 bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh mỗi người 4 năm tù với cùng tội danh vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (số tiền 470.000USD), bằng mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên phạt.

Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) có biệt danh “trùm buôn lậu” là vì trong quá khứ, bị cáo này đã từng lãnh án 6 năm tù tại TPHCM do hành vi buôn lậu điện thoại di động.

Đến nay, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bị khởi tố tới 6 tội danh. Trong đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố trùm Mười Tường tội danh “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” (tòa sơ thẩm trả hồ sơ điều tra bổ sung); còn Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường về 5 tội danh gồm: Tội “Buôn lậu đường cát” năm 2018; tội “vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới” năm 2019 (Tòa phúc thẩm đã tuyên 8 năm tù); tội "buôn lậu 51kg vàng" năm 2020; tội "vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới” năm 2020 và tội “rửa tiền” năm 2021.