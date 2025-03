Trung Quốc vươn lên là thị trường khách du lịch hàng đầu Việt Nam

Trung Quốc vươn lên trở thành thị trường khách quốc tế lớn nhất đến Việt Nam. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Lượng khách từ Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm đạt 955.695 lượt, tăng mạnh 77,8% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù trong tháng 2, lượng khách Trung Quốc giảm 34% so với tháng 1 do yếu tố mùa vụ, nhưng tổng số khách vẫn cao hơn so với các thị trường khác.

Hàn Quốc đứng thứ hai với 885.142 lượt khách, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lượng khách Hàn Quốc trong tháng 2 tăng 12,2% so với tháng trước, cho thấy sự ổn định của thị trường này. Đài Loan cũng là thị trường có sự tăng trưởng tích cực với 218.302 lượt khách, tăng 10,1% so với năm trước và tăng 38,9% so với tháng 1.

Một số thị trường có sự tăng trưởng mạnh so với tháng trước bao gồm: Ba Lan (tăng 46%), Malaysia (tăng 40%), Đài Loan (tăng 39%) và Pháp (tăng 25%). Ngược lại, một số thị trường có mức giảm sâu như Campuchia (giảm 58%), New Zealand (giảm 46%), Australia (giảm 42%) và Trung Quốc (giảm 34%), phản ánh ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ và chính sách du lịch.

Lượng khách nội địa trong 2 tháng đầu năm đạt 26,5 triệu lượt, tiếp tục cho thấy nhu cầu du lịch trong nước vẫn rất cao. Tổng thu từ khách du lịch tháng 2 ước đạt 160.000 tỷ đồng, khẳng định vai trò quan trọng của ngành du lịch đối với nền kinh tế. Mặc dù lượng khách trong tháng 2 có sự sụt giảm nhẹ do tính mùa vụ, sự bứt phá của thị trường Trung Quốc cùng với sự ổn định của Hàn Quốc và Đài Loan là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch Việt Nam trong năm 2025.

MAI AN