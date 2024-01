Trưởng ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng bị cách chức

Ngày 31-1, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 231/QĐ-UBND thi hành kỷ luật đối với ông Lê Văn Thắng, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn), bằng hình thức cách chức.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1581 kỷ luật ông Lê Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng, vì trong thời gian giữ cương vị Bí thư Chi bộ Sở KH-ĐT, nhiệm kỳ 2015-2020 và Phó Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Lạng Sơn, ông Lê Văn Thắng đã vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Do thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thẩm tra, thẩm định hỗ trợ đầu tư dự án gây hậu quả nghiêm trọng, ông Lê Văn Thắng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ban hành quyết định khởi tố bị can vào ngày 6-12-2023.

Vi phạm của ông Lê Văn Thắng được xác định có tính chất, mức độ tác hại rất lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi ông Thắng công tác.

VĂN PHÚC