Truy tìm giám đốc công ty bị tố lừa hơn 4,4 tỷ đồng

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TPHCM tiếp nhận đơn của ông B. và đơn của ông Đ. (cùng ngụ quận Bình Thạnh) tố cáo ông Triệu cùng một số nhân viên Công ty TNHH MTV NTTC có trụ sở ở quận 3 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai bị hại tố Triệu lừa hơn 4,4 tỷ đồng thông qua hợp đồng dịch vụ đầu tư và định cư tại Canada.

Nguyễn Văn Triệu

Qua xác minh, lấy lời khai người liên quan, công an xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tháng 9-2024, Phòng PC03 đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Công an đề nghị các đơn vị, công an thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành và TPHCM phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy Triệu, nhà chức trách đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM tại địa chỉ 674 đường Ba tháng Hai (phường 14, quận 10) qua số điện thoại 0774.764.444, gặp điều tra viên Nguyễn Minh Đức hoặc công an cấp trên.

CHÍ THẠCH